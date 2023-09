Ligue 2 : la victoire à tout prix pour l’ACA contre le Paris FC

Qui l’aurait cru ? Après seulement six journées de championnat, voilà l’ACA en situation délicate. Premier relégable, le club ajaccien vit un début de saison particulièrement difficile. Et au sortir des trois derniers matchs, l’heure est venue de sonner la révolte. A Caen puis Guingamp, et lors de la réception entre temps de Dunkerque, les “acéistes” ont failli. “Beaucoup d'erreurs individuelles” reconnaissait ce vendredi en conférence de presse d’avant-match Olivier Pantaloni. Des erreurs défensives qui se payent au prix fort. Huit buts encaissés en trois rencontres, il va en effet falloir changer la donne et sans plus perdre de temps. “Les spirales négatives peuvent faire douter un groupe qui a pourtant des qualités” souligne encore l’entraineur ajaccien qui compte sur “la gifle de Guingamp pour réagir.”

Contre Paris, seule la victoire sera acceptée. Le succès devra se construire d’abord défensivement en mettant fin aux offrandes à l’adversaire. Il viendra aussi du comportement de l’équipe. Un point sur lequel de nombreux efforts ont été consentis tout au long de la semaine. “A Guingamp on s’est éteint après 4 minutes de jeu et le premier but” rappelle Olivier Pantaloni qui souhaite voir “une équipe agressive, prête à se faire mal pour obtenir cette victoire” tant attendue.

ACA - Paris FC, rencontre à vivre en direct sur RCFM