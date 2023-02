Ligue 2 : la victoire à tout prix pour Sochaux contre Annecy

La victoire et rien d'autre. Après deux matchs nuls, le FCSM veut et doit surtout se remettre à gagner à l'occasion de 25ème journée de Ligue 2 ce samedi à Bonal avec la venue du promu haut-savoyard, étonnant 10ème. Classés 3èmes, les Jaune et Bleu ont besoin des trois points pour espérer reprendre la 2ème place aux Girondins de Bordeaux. Même sans son buteur, Ibrahim Sissoko, suspendu, et Rassoul Ndiaye, son milieu de terrain, toujours blessé, l'équipe d'Olivier Guégan a un statut de favori à la montée à assumer. Faux pas interdit surtout avec trois matchs à domicile à venir.

"On n'a plus le droit à beaucoup d'erreurs" Olivier Guégan

Même si les deux matchs nuls obtenus contre Le Havre et Quevilly n'ont rien de déshonorant, la victoire n'a pas de prix pour Olivier Guégan "Sur les quatorze matchs qu'il nous reste à jouer, on sait qu'on n'a plus le droit à beaucoup d'erreurs donc le match contre Annecy est important, il va compter pour la suite, d'autant qu'à Bonal, on doit faire un parcours quasi sans faute, on reçoit trois fois d'ici fin mars et la trêve internationale (Annecy, Bordeaux et Grenoble, pour un déplacement à Caen), et que plus on approche de la fin, plus les points comptent."

La déclaration du jour d'OIivier Guégan sur le manque de respect dont souffre le FCSM

"Sochaux, c'est un club fantastique et familial, et il faut qu'il le reste parce que c'est l'identité du club, mais il faut aussi qu'il soit respecté, c'est pas le club du 3ème âge, c'est un club ambitieux, jeune, dynamique et qui ne veut pas rester en Ligue 2 ! Donc, nous on s'occupe du terrain mais ensuite, faut qu'on soit représentatif dans les hautes instances du football, faut que Sochaux redevienne une place forte de Ligue 1, pas un gentil petit club de Ligue 2."

Sans frein à main

Face aux Annéciens "qui un promu aux ambitions offensives très claires, avec un pressing très haut, et qui laissera forcément des espaces dans la profondeur" selon le coach du FCSM, il faudra un "Sochaux au niveau, sur une pelouse de Bonal qui est top, on va devoir imposer notre football avec de la vitesse, de la justesse, de la qualité technique, et de jouer avec plein d'ambition et de patience aussi pour bien construire nos actions en attaque, et de jouer sans frein à main."

Sans Sissoko et Ndiaye mais avec Mayenda

Ce sera sans Ibrahim Sissoko qui purge le premier de ses deux matchs de suspension après son expulsion à QRM, (le club a présenté ses excuses cette semaine au staff sochalien suite aux incidents d'après-match de samedi dernier confie sobrement ce vendredi Olivier Guégan), ni Rassoul Ndiaye, encore trop juste mais a priori opérationnel pour Caen le 6 mars prochain "il va reprendre l'entraînement collectif la semaine prochaine" dixit Guégan qui a également évoqué une éventuelle sortie d'impasse concernant Eliezer Mayenda "J'espère que ça va avancer rapidement" indique simplement le patron des Jaune et Bleu. Et ça a avancé visiblement très vite puisque le jeune attaquant espagnol, interdit de toutes compétitions (et donc sans temps de jeu officiel) depuis novembre pour ne pas avoir donné suite à une offre de prolongation, figure dans le groupe.

Prévot prolongé : "une identité forte du club"

Enfin, Olivier Guégan a salué la prolongation du bail de Maxence Prévot avec Sochaux jusqu'en 2025 "C'est bien, c'est une suite logique de l'évolution de sa carrière. A lui de ne pas subit la concurrence quand il y en aura. On a besoin d'un grand attaquant et d'un grand gardien de but si on veut ambitionner des choses cette saison. C'est important pour l'image du club que ce soit quelqu'un d'ici, avec sa personnalité, de marquer une identité forte au club, à la région, ça donne des repères aux autres joueurs. Mais ce n'est pas une fin en soi, c'est sur la performance qu'il sera jugé, au-delà d'avoir l'image du Franc-Comtois du club."

Sochaux-Annecy, c'est à 19h ce samedi et c'est à vivre en direct et en intégralité dès 18h45 sur France Bleu Belfort-Montbéliard avec Hervé Blanchard au commentaire.

