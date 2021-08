Ligue 2 : la victoire sur le gong du FCSM à Caen 2-1

Le FCSM a arraché sa deuxième victoire de la saison face à Caen, pour la troisième journée de Ligue 2. Une victoire 2-1 sur la pelouse des Normands, qui ont vécu leur première défaite de la saison. Chez un prétendant à la montée, les Lionceaux ont montré les dents dès le premier quart d'heure avec plusieurs occasions.

Mais alors que le match s'était rééquilibré, Kalulu a ouvert le score à l'heure de jeu pour Sochaux. Caen est revenu au score à la 89e minute mais sur l'engagement, Virginius, du haut de ses 19 ans a fait chavirer la petite trentaine de supporters franc-comtois venus en Normandie.

"Une victoire logique"

Un scénario fou qui a fait passer les deux équipes par toutes les émotions. L'entraîneur Omar Daf s'est dit ravi, à l'issue du match, de la belle prestation de son équipe : " Il y a quelques semaines c'était dans l'autre sens, on perdait en toute fin de match. Aujourd'hui, ça tourne en notre faveur. On a eu le caractère. On a gardé notre philosophie. Je trouve que cette victoire est logique, on a été entreprenants, on a eu plusieurs situations. Ca aurait été frustrant de repartir d'ici sans les trois points".

Prochain rendez-vous pour le FC Sochaux Montbéliard samedi 14 août à domicile face à Dunkerque. Une rencontre très attendue, puisque ce sera la première à Bonal avec du public.

Après trois journées, les Lionceaux sont pour le moment sixièmes au classement.