Ligue 2 : László Bölöni, le nouvel entraîneur du FC Metz n'est " pas un joueur de poker, mais d'échecs "

" Etre compétitif le plus rapidement possible ". C'est l'un des objectifs de László Bölöni, le nouvel entraîneur du FC Metz. Avant de reprendre l'entraînement, ce matin, à Frescaty, le technicien roumain a fait connaissance ce jeudi avec la presse locale.

Le nouveau coach grenat a annoncé l'arrivée de Christophe Delmotte, l'ancien coach de Valenciennes, au poste d'entraîneur adjoint et le maintien des deux préparateurs physiques (Florian Simon et Aurélien Denotti) et de l'entraîneur des gardiens (Christophe Marichez) qui travaillaient déjà avec son prédécesseur Fred Antonetti.

Sa mission, on la connaît, : faire remonter le FC Metz en L1. Plus de 20 ans après sa dernière expérience en L2, il était alors sur le banc de Nancy, László Bölöni va retrouver un championnat qui s'annonce très disputé, avec seulement deux montées vers l'élite du foot français et quatre descentes en National. Le Roumain se dit prêt à relever le défi.

Le premier match de championnat du FC Metz, est prévu, le 30 juillet prochain, contre Amiens.