Ligue 2 – Laurent Guyot, entraîneur du FC Annecy : "il faudra nous marcher dessus pour nous passer devant"

Ce soir, un peu plus d’un an après l’euphorie de la montée , le Parc des sports devrait une nouvelle fois vibrer. Le Havre, 32 matchs sans défaite et leader de la Ligue 2, débarque sur la pelouse annécienne. Un défi de taille pour les hommes de Laurent Guyot plongés dans une course au maintien de plus en plus incertaine. À quatre journées de la fin du championnat, l’entraîneur du FCA sait que, pour rester en Ligue 2, son équipe est condamnée à enchainer les exploits.

ⓘ Publicité

France Bleu Pays de Savoie – Le Havre ce soir, puis un déplacement chez la lanterne rouge, Niort, samedi prochain, avant de recevoir le 2e, Bordeaux et de terminer au PFC… c’est un programme compliqué.

Laurent Guyot - C'est la dernière ligne droite, quatre derniers matchs où il faut y aller tête baissée et ne pas se retourner. Le principal est que l'on arrive à temps sur la ligne d'arrivée et, surtout, qu'on arrive en laissant quatre équipes derrière nous. Il n'y a que ça qui compte. Si cela doit passer par des victoires contre les deux premiers du championnat, ça passera par deux victoires contre les premiers du championnat. Sincèrement, on n'est pas un exploit près.

"Pas le temps d'être déçu"

C’est aussi une fin de saison avec beaucoup de pression. Le maintien en Ligue 2 s’annonce compliqué.

Il faut se remettre dans le contexte. Aujourd'hui, être là où l’on est, c'est exceptionnel. Si on veut rester en Ligue 2, il va falloir faire quatre derniers matches exceptionnels. De toute manière, on est condamnés à faire des choses exceptionnelles parce qu'encore une fois, on savait que c'était un challenge. Encore plus dans une saison où, pas de chance, il y a quatre descentes.

Comment vivez-vous cette situation ?

J'ai eu la chance de vivre trois ans à l'étranger et, sincèrement, quand on revient, il y a deux choses qui sont flagrantes. La première c’est que la France est belle. Par contre, en France, entre le verre à moitié vide et le verre à moitié plein, on voit toujours le verre à moitié vide. On se plaint tout le temps. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Vous prenez un point contre Dijon et on vous dit vous en avez perdu quatre. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'être déçu. Je n'ai pas le temps de me poser la question de savoir ce qui se serait passé si on n'avait pas pris le but à la dernière minute. Aujourd'hui, je dois afficher un visage combatif pour emmener une troupe avec moi. Vous imaginez bien que les gens qui m'ont donné cette responsabilité au club, ils n'attendent pas de moi que je sois en train de me lamenter. Voilà, on est dans les temps, on n'a plus beaucoup de marge, mais on est dans les temps. A nous d'être à la hauteur.

État d'esprit

Lutter pour le maintien, est-ce angoissant ?

Parfois, une telle pression est inhibante mais on doit travailler pour jouer à 100 %. Je ne vais pas dire qu'il faut être capable de se lâcher à 100 % parce que c'est pratiquement impossible. Le but est d’amener l’équipe à jouer à 100 %, à tout donner. L'expérience aide, mais on n'a jamais de certitudes. En revanche, je vous garantis qu’au coup de sifflet final du match qui nous permettra de nous maintenir, l'émotion globale sera plus importante que celle de la montée l'année dernière. C'est comme ça parce que c'est beaucoup plus difficile de se maintenir en Ligue 2 que de monter du National en Ligue 2.

Et ce maintien en Ligue 2, est-il toujours à la portée du FC Annecy ?

C'est un deuxième exploit à faire et je ne peux pas vous garantir qu'on y arrivera. Par contre, ce que je peux assurer c'est qu'il va falloir nous marcher dessus pour qu'on nous passe devant. Ça c'est clair. C'est cet état d'esprit que je dois insuffler aux joueurs mais aussi à tous ceux qui veulent bien soutenir l'équipe.