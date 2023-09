Ligue 2 : Laval leader du championnat, les supporters des Tangos ne veulent pas s'enflammer

C'est un classement qu'on aimerait ne plus voir évoluer : le Stade lavallois en tête du championnat de Ligue 2. Après sa victoire contre Bastia lors de la 6e journée de championnat (3-0) , les Tangos ont été propulsés en haut de tableau, une place qu'ils n'avaient plus occupée depuis plus de 20 ans, lors de la saison 2001-2002. Lors de l'entraînement du Stade lavallois, les supporters étaient bien sûr enthousiastes avant la réception de Guingamp samedi 23 septembre (à 19 heures au stade Le Basser) mais restent mesurés sur les ambitions du club cette saison.

"Ne pas s'enflammer"

Sur le bord du terrain d'entrainement aux Gandonnières, à peine le mot "leader" prononcé, Sébastien a le sourire : "Ca fait plaisir ! Je suis content pour tous les supporters qui les suivent depuis des années et des années, quel que soit le temps, je suis content pour tous les vrais supporters." Pour Woody, c'est même un peu logique de voir Laval en haut de tableau : "Je ne suis pas forcément surpris non plus parce que vu l'entame de saison, l'équipe a l'air bien complète avec une bonne entente. Je pense que ce n'est pas forcément une surprise."

Pour les supporters des Tangos, ce bon début de saison va se poursuivre. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Si les supporters ne veulent pas s'enflammer après six journées de championnat, certains comme Guy voit Laval poursuivre ce bon début de saison : "Si on est sérieux comme on l'est maintenant, on peut être dans le milieu de tableau sans problème. Pour moi, faire une belle Ligue 2, c'est très intéressant, plus intéressant que de vouloir monter en Ligue 1 et de peiner ensuite dans ce championnat très relevé." Justement, l'objectif annoncé par le club en début de saison est le maintient en Ligue 2. Alors est-ce que les joueurs peuvent viser plus haut ? Kylian les met en garde : "C'est après quelques matches, voire la moitié de saison, où on pourra voir où ils sont classés et où s'il faut revoir les ambitions à la hausse. Maintenant, ce serait trop se précipiter."

En revanche, les plus jeunes supporters présents à l'entraînement, comme Nathan, se mettent à rêver : "Je les verrais bien en Ligue 1 oui !" Et s'il imagine aller voir des matchs face à Paris, Marseille ou Monaco au stade Le Basser, le garçon reste très terre à terre : "Oui mais pour les supporteurs et tout ça, il n'y aura pas assez de place pour tout le monde !" Alors avant de rêver, les Tangos doivent maintenant continuer sur leur lancée en battant Guingamp samedi 23 septembre au Stade Le Basser.

