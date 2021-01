Ligue 2 : le bilan plus que positif du TFC à mi-parcours

Deuxième de Ligue 2 avec 36 points pris en 19 journées, le TFC n'a que deux unités de retard sur le leader, Troyes. Les Violets ont signé dix victoires, pour six nuls et trois défaites à la mi-saison.

Un mauvais départ

Racheté au cœur de l'été par RedBird Capital Partners, le TFC version 2020-2021 a mis du temps à se dessiner. Toulouse commence sa saison par deux défaites (contre Dunkerque puis à Grenoble) puis deux matches nuls. La saison est lancée lors de la cinquième journée et une victoire contre Auxerre.

Le bilan de Brecht Dejaegere : "On a mal commencé le championnat mais match après match, on a vu qu'on avait une bonne équipe qui sait jouer au foot. On ne fait plus les erreurs qu'on faisait, comme sur les coups de pied arrêtés par exemple. C'est bien, on doit juste continuer comme ça."

Une défaite lors des 17 dernières journées

Toulouse compte dix points de retard sur le leader de l'époque, le Paris FC, au cœur de l'automne. Le TFC a ensuite imprimé un rythme impressionnant. Surtout après la trêve de novembre. Toulouse reste sur neuf matches de suite sans défaite. La dernière défaite des Violets remonte au 7 novembre (4-5 face à Valenciennes).

Le mot du coach Patrice Garande : "36 points après la phase aller, c'est très bien. J'aurai signé en début de saison. Mais on sait que le chemin est encore long. Il y a beaucoup d'équipes qui peuvent prétendre au Top 5. Au moins dix. Tous les matches vont être acharnés et je pense que cela va se jouer jusqu'à la dernière journée."

Les stats à retenir à mi-parcours

37 : le nombre de buts marqués par le TFC. Meilleure attaque de Ligue 2 avec Auxerre.

12 : le nombre de buteurs différents sur cette phase aller. La palme pour Rhys Healey, meilleur buteur du club avec huit réalisations.

13 : le nombre de matches consécutifs en marquant au moins une fois. Série en cours.

18 : une seule défaite en déplacement (à Grenoble). Depuis, Toulouse a gagné cinq fois et fait trois matches nuls loin du Stadium. Soit 18 points pris sur 27 possibles. Toulouse a pris autant de points à l'extérieur qu'à domicile.

1710 : le gardien Maxime Dupé est le seul joueur de l'effectif à avoir pris part aux 19 matches. Et en plus dans leur intégralité. Soit 1710 minutes jouées pour huit clean-sheet.