Ligue 2 : le très bon bulletin de notes de la classe biberon des Girondins de Bordeaux

Les félicitations générales ! Voilà l'appréciation rendue ces derniers jours par David Guion à propos de sa classe biberon : "Ce qu'ils font, c'est quelque chose exceptionnel, de vraiment formidable, on ne l'a jamais vu !" L'entraîneur bordelais n'a pas été avare de compliments envers sa jeune équipe après la victoire contre le Paris FC (3-1) au stade Charléty. Un succès qui permet aux Girondins de Bordeaux d'occuper ce lundi la première place de la Ligue 2 après sept journées. Qui l'eut cru il y a encore quelques semaines ?

Cette place de leader, les Marine et Blanc la doivent en grande partie aux Bakwa, Mwanga, Bokele ou encore Delaurier-Chaubet. Des joueurs que peu de personnes connaissaient avant cette saison. Aujourd'hui, ils sont devenus le symbole du renouveau du club. Dès cette semaine, ils devront faire avec la concurrence des recrues. Mais en attendant, il est l'heure de leur tirer un grand coup de chapeau.

Dilane Bakwa, enfin l'éclosion (8/10)

Il était peut-être le plus attendu de tous. Et il a (enfin) répondu aux attentes. Considéré comme l'un des plus gros potentiels du centre de formation ces dernières saisons, Dilane Bakwa est tout simplement le meilleur bordelais sur ce début de saison. Du haut de ses 20 ans, il est pour l'instant le facteur X de cette équipe. Capable sur un dribble d'allumer la mèche comme samedi face au Paris FC, il en est déjà à deux buts et deux passes décisives et il a clairement gagné sa place de titulaire auprès de David Guion.

Dilane Bakwa, l'attaquant des Girondins de Bordeaux © Maxppp - David Thierry

Junior Mwanga, la révélation (7,5/10)

Personne ne l'a vu venir mais aujourd'hui on ne voit que lui sur le terrain. Junior Mwanga est LA révélation de ce début de saison aux Girondins de Bordeaux. Il a tout du défenseur moderne à seulement 19 ans. Solide sur l'homme et techniquement très propre, il a une vision du jeu au-dessus de la moyenne. D'ailleurs, la seule défaite bordelaise de la saison coïncide avec son absence après son expulsion injuste à Grenoble. Chez le jeune défenseur des Marine et Blanc, il n'y a rien à jeter jusqu'à maintenant. Epatant. Reste à voir comment il va réagir face à la concurrence avec l'intégration de Yoann Barbet.

Malcom Bokele, la confirmation (7/10)

On se demande encore pourquoi le club l'a prêté la saison dernière au lieu de lui laisser sa chance dans une défense aux abois. Pour sa première vraie saison aux Girondins, Malcom Bokele confirme tout son potentiel à 22 ans. Titulaire au poste d'arrière droite pour le moment, il a très rarement été pris à défaut, voire jamais. Tout ça en apportant sa vitesse sur le plan offensif et en montrant une vraie qualité de centre. Il a aussi réalisé un énorme match en défense centrale à Grenoble. Il pourrait être très difficile à déloger de la défense bordelaise. La recrue, Clément Michelin, va devoir se lever tôt...

Malcom Bokele, le défenseur des Girondins de Bordeaux © Maxppp - David Thierry

Logan Delaurier-Chaubet, la bonne surprise (6,5/10)

Lui aussi on en entendait souvent parler aux Girondins de Bordeaux mais il n'avait jusque-là jamais eu sa chance en pro à 20 ans. Ses premiers matchs sont une vraie réussite avec deux buts dont un très important contre Niort. Tout le monde se demandait s'il pourrait exister à ce niveau avec son physique, la réponse est sans hésitation oui. Sa technique en mouvement fait terriblement mal aux défenses de Ligue 2 et avec sa patte gauche, les Marine et Blanc se sont enfin trouvés un tireur de coups de pied arrêtés. Maintenant, il s'agit de s'accrocher pour Logan Delaurier-Chaubet face à une concurrence rude avec Alberth Elis et bientôt Zuriko Davitashvili.

Jacques Ekomié, le potentiel à revoir

C'est le dernier petit nouveau à être titulaire depuis le début de la saison au poste d'arrière gauche. A 18 ans, Jacques Ekomié est un vrai potentiel capable déjà de très belles choses comme son match à Rodez. Vif, rapide, solide... Il a montré qu'il avait le niveau pour jouer en Ligue 2. Malheureusement, sa blessure en fin de match dans l'Aveyron semble avoir un peu coupé son élan puisqu'il est plus en difficulté depuis son retour à l'image de sa prestation face au Paris FC. Avec l'intégration de Vital Nsimba, il devrait désormais prendre place sur le banc. Mais c'est une vraie solution pour David Guion. Jacques Ekomié devra gagner en concentration et apprendre de son aîné au poste.

Et aussi...

Ce début de saison a également été l'occasion de voir d'autres jeunes têtes. Johaneko Louis-Jean a prouvé qu'il pouvait être une vraie bonne solution de secours derrière alors qu'Emeric Depussay a confirmé qu'il sera le vrai couteau suisse de cette équipe avec des entrées en jeu convaincantes. Marvin De Lima, alias Matthieu Valbuena avec 20 ans de moins, est une véritable boule d'énergie avec un excellent pied gauche. Enfin, Lucas Rocrou, Lenny Pirringuel et Tijany Atallah vont tenter de gratter tout ce qu'ils peuvent en attaque, au milieu et en défense.