Ligue 2 : le calendrier de l'ACA pour la saison 2017-2018

Le calendrier 2017-2018 de la Ligue 2 a été dévoilé ce jeudi par la LFP. Le coup d'envoi de la nouvelle saison de football sera donné le vendredi 28 juillet. Premier match pour l'AC Ajaccio, 11e de la dernière saison, à Niort.

On connait le calendrier de Ligue 2 de la saison 2017-2018 ! Il a été dévoilé ce jeudi par la Ligue professionnelle de football. L'ACA entame sa saison le vendredi 28 juillet par un déplacement à Niort, avant d'accueillir Brest le 4 août et d'affronter l'US Orléans à l'extérieur le 11. Du côté des derbys corses : l'ACA accueille le SCB, relégué et nouveau venu en Ligue 2, le 18 août dans le cadre de la 4e journée, et rencontre le Gazélec Ajaccio le 20 octobre.

Ligue 2 : le calendrier 2017-2018 de l'ACA

Notre calendrier complet 2017-2018 pic.twitter.com/VCSlllMzy4 — AC Ajaccio (@ACAjaccio) June 15, 2017

Ligue 2 : le calendrier complet de la saison 2017-2018

