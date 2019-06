Ligue 2 : malgré la menace de rétrogradation, le calendrier de l'ASNL pour la saison 2019-2020, journée par journée

Nancy, France

On ne sait pas encore si l'AS Nancy Lorraine disputera le championnat 2019-2020 de Ligue 2, après sa rétrogradation en National 1 (le club a fait appel), en revanche, on connaît déjà son calendrier si l'ASNL était maintenu. La Ligue de football professionnel a publié le programme de la saison pour les 20 équipes engagées en Ligue 2 cette saison, dont Nancy.

En cas de maintien à l'issue de l'appel devant la commission fédérale de la DNCG (direction nationale de contrôle de gestion) le 1er juillet, l'AS Nancy Lorraine débuterait sa saison le vendredi 26 juillet 2019 à domicile face à l'US Orléans. Par conséquent, Nancy se rendrait pour la 38e journée à Orléans le vendredi 15 mai.

L'AS Nancy Lorraine recevra quatre fois sur six matchs avant la fin du mois d'août avec notamment les réceptions de Lorient (9 août) du Mans (16 août) et de Rodez (30 août). Nancy se rendra à Sochaux le 23 août pour le derby de l'Est. L'équipe de Jean-Louis Garcia affrontera Guingamp les 13 septembre 2019 et 14 février 2020 et Caen les 3 décembre 2019 et 24 avril 2020.

Les playoffs pour la montée sont programmés les 19 et 22 mai alors que le barrage face au 18e de Ligue 1, en matchs aller et retour est prévu les 28 et 31 mai.