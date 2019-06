Ligue 2 : le calendrier de la saison 2019-2020, club par club, journée par journée

Le calendrier 2019-2020 de la Ligue 2 a été dévoilé ce vendredi par la LFP et est à retrouver club par club sur francebleu.fr. Le coup d'envoi de la nouvelle saison de football sera donné le vendredi 26 juillet. La saison est à suivre sur l'antenne de France Bleu et francebleu.fr !

Qui va monter en Ligue 1 ? La Ligue de Football Professionnel (LFP) a dévoilé ce vendredi le calendrier 2019-2020 de la Ligue 2. Une nouvelle fois, vingt équipes vont s'affronter cette saison lors des 38 journées et 380 matches répartis entre le vendredi 26 juillet et le 15 mai 2018.

Trois journées en semaines

Traditionnellement, la Ligue 2 est le premier championnat à reprendre. Quinze jours avant celle de Ligue 1, la 1ère journée est ainsi programmée le vendredi 26 juillet 2019, avec déjà plusieurs affiches attendues.

Au cours de la saison, trois journées ont été fixées en semaine : les 17e, 24e et 34e journées. Les 37e et 38e journées se dérouleront comme d’habitude en multiplex, respectivement le vendredi 8 mai 2020 et le vendredi 15 mai 2020.

Un calendrier qui peut encore changer

La Ligue de football professionnel précise par ailleurs que ce calendrier est susceptible d'être modifié, en fonction des procédures menées par la DNCG, le gendarme financier du football français. Sochaux et Nancy ont en effet été rétrogradés en National en raison de garanties financières insuffisantes. Les deux équipes ont fait appel et sont donc pour le moment toujours en Ligue 2.

* Les dates et les horaires de ces matches n'ont pas encore été arrêtés par la LFP et les détenteurs des droits TV.

Les deux matchs de play-offs auront lieu les mardi 19 mai et vendredi 22 mai 2020. Enfin, les barrages opposant le 18e de Ligue 2 au 3e de National, ont été fixés les mardi 26 mai (aller) et dimanche 31 mai 2020 (retour).

L'intégralité du calendrier de Ligue 2 club par club

Le calendrier complet