Ligue 2 : le calendrier de la saison 2021-2022, club par club, journée par journée

Le calendrier 2021-2022 de la Ligue 2 a été dévoilé ce vendredi par la LFP et c'est à retrouver club par club sur francebleu.fr. Le coup d'envoi de la nouvelle saison de football sera donné le 24 juillet. La saison est à suivre sur l'antenne de France Bleu et francebleu.fr !

Qui va monter en Ligue 1 ? La Ligue de Football Professionnel (LFP) a dévoilé ce jeudi le calendrier 2021-2022 de la Ligue 2. Après une saison 2020-2021 forte en intensité à cause de l'épidémie de Covid-19, les clubs et leurs supporters devraient retrouver une saison un peu plus normale.

Une nouvelle fois, vingt équipes vont s'affronter cette saison lors des 38 journées et 380 matches répartis entre le 24 juillet 2021 et le 14 mai 2022. Découvrez les calendriers club par club pour cette saison 2020-2021. Troyes et Clermont sont montés en Ligue 1, tandis que Nîmes et Dijon évolueront en Ligue 2 cette saison. Bastia et Quevilly accèdent à la Ligue 2 tandis que Châteauroux et Chambly sont relégués en National 1.

L'intégralité du calendrier de Ligue 2 club par club

Le calendrier de la saison 2021-2022 de Ligue 2