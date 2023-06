Ligue 2 : Valenciennes reçoit Auxerre pour la première journée de la saison 2023-2024, le calendrier complet

La Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé ce jeudi les premières affiches du calendrier 2023-2024 de la Ligue 2.

ⓘ Publicité

Le Valenciennes Football Club reçoit Auxerre à l'occasion de la première journée le samedi 5 août 2023. Le club nordiste clôturera la saison régulière avec un déplacement à XXX le samedi 18 mai 2023.

Les derbies des Hauts-de-France

Valenciennes et Dunkerque s'affronteront le 11 novembre 2023 (aller) et le 17 février 2024 (retour. Les Valenciennois rencontreront Amiens le 28 septembre 2023 (aller) et le 13 janvier 2024 (retour).

Les dix affiches de la saison

Les vingt équipes vont s'affronter cette saison lors de 38 journées de championnat réparties du 5 août 2023 au samedi 18 mai 2024. Une particularité cette saison, comme en Ligue 1 : la dernière journée avant la trêve de Noël se jouera en semaine, le mardi 19 décembre 2023. La reprise aura lieu le week-end des 13 et 14 janvier 2024.

A la fin de la saison régulière, il y aura les play-offs d’accession à la Ligue 1. Le premier play-off opposant le 4e et le 5e se déroulera le mercredi 21 mai 2024. Le vainqueur affrontera le 3e lors d’un deuxième play-off programmé le vendredi 24 mai 2024.

Les barrages d’accession se joueront en deux matchs. Match aller le jeudi 30 mai 2024. Match retour le dimanche 2 juin 2024.

Le calendrier de la saison de Valenciennes, journée par journée

À partir, retrouvez ci-dessous toutes les dates des matchs de Valenciennes au stade du Hainaut et à l'extérieur.

.

Une saison à suivre sur France Bleu Nord et sur francebleu.fr.

Suivre le Valenciennes Football Club