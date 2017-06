Ligue 2 : le calendrier du FC Sochaux Montbéliard pour la saison 2017-2018

Le FC Sochaux Montbéliard connaît son calendrier de la saison 2017-2018. Il débutera le championnat par un match à domicile contre Bourg-en-Bresse fin juillet. Le mois d'août sera ensuite plus compliqué avec la venue de Lens à Bonal et un déplacement à Nancy.

En programmant la reprise de l'entraînement le jeudi 15 juin, le FC Sochaux Montbéliard est le premier club de Ligue 2 sur le pont. Il débute ses 6 semaines de préparation avant tous les autres, pour être fin prêt au coup d'envoi de la saison 2017-2018 le 28 juillet prochain. Et il connaît depuis ce jeudi l'ordre de passage de ses adversaires.

La LFP (Ligue de Football Professionnel) vient de dévoiler le calendrier du championnat. Le FCSM commence par un match au stade Bonal, ce sera contre Bourg-en Bresse, le vendredi 28 juillet à 20h.

Lens et Nancy en août

Après la réception des Bressans, direction la Normandie avec un déplacement à Quevilly Rouen, tout juste promu de National. Ensuite, ça se corse avec la première grosse affiche de la saison à Bonal. Le RC Lens, grosse cylindrée de Ligue 2, débarque dans l'enceinte jaune et bleue. Le match est programmé par défaut au vendredi 11 août, mais pourrait être décalé au samedi ou lundi par les diffuseurs. Sochaux enchaîne derrière avec un autre cador de la Ligue 2 et un déplacement à Nancy. Les Lorrains, tout juste relégués de Ligue 1, recevront les Sochaliens le vendredi 18 août, mais là encore, il y a de fortes chances que cette affiche soit programmée le samedi ou lundi suivant. Le FCSM bouclera son mois d'août avec la réception d'un autre promu, Châteauroux, champion de National.

Reims, Le Havre, Auxerre et Bastia en septembre-octobre

Après la trêve internationale, le FCSM rendra visite, début septembre, au Gazélec Ajaccio pour des retrouvailles avec Albert Cartier, l'ex-coach sochalien aujourd'hui à la tête des insulaires. Un mois de septembre chargé puisque les Sochaliens iront à Reims, ensuite au Havre et finiront le mois à Auxerre. N'oublions pas non plus le 13 octobre, la venue de Bastia à Bonal, relégué de Ligue 1. Sochaux retrouvera des prétendants à la montée fin novembre avec un déplacement à Brest, puis début décembre, à Lorient, relégué de l'élite. Le FCSM terminera l'année avec un déplacement au Clermont Foot le vendredi 15 décembre. En 2018, pour la phase retour, premier match avec Quevilly Rouen à Bonal le 12 janvier et clap de fin de la prochaine saison à l'extérieur donc, sur le terrain de Bourg-en-Bresse le vendredi 11 mai 2018.