Ligue 2 : le calendrier du FC Sochaux Montbéliard pour la saison 2019-2020, journée par journée

Le calendrier 2019-2020 de la Ligue 2 a été dévoilé ce vendredi par la LFP. Malgré la rétrogradation administrative du FCSM, Sochaux y figure bien, le club ayant fait appel, et débutera par la réception de Caen et un mois d'août relevé. Retrouvez le calendrier complet ici.

Le FC Sochaux-Montbéliard connaît son calendrier pour la saison à venir 2019/2020, sa 6ème d'affilée en Ligue 2 si le club évite en appel sa rétrogradation administrative. Les jaune et bleu vont débuter par la réception au stade Bonal du Stade Malherbe de Caen, fraîchement relégué de Ligue 1. La 1ère journée de championnat est programmée le vendredi 26 juillet 2019 (mais pourrait être décalée au samedi 27 ou lundi 29 si l'affiche séduit le ou les diffuseurs). Le FCSM va ensuite enchaîner avec un mois d'août déjà très chaud.

Du lourd pour le mois d'août

Après la venue de Caen à Bonal en ouverture du championnat, Sochaux ne va pas pouvoir se relâcher avec les adversaires qui se présenteront à lui jusqu'à la fin du mois d'août. Le FCSM va en effet se déplacer au Paris FC (4ème de la dernière saison, battu en barrages pour la montée en L1 par Lens, et nouveau club de l'ancien sochalien Florian Martin), puis accueillir l'AJ Auxerre, à la fois revancharde après une saison ratée et ambitieuse avec son nouvel entraîneur Jean-Marc Furlan (qui vient de faire monter Brest en Ligue 1).

Les jaune et bleu enchaîneront par un déplacement à Lorient, gros poisson de cette Ligue 2 avec Christophe Pélissier aux commandes (l'ex-coach d'Amiens succède à Mickaël Landreau). Suivra un derby du Grand Est avec Nancy (si les Lorrains passent également l'écueil de la DNCG) à Bonal prévu le 23 août et qui promet d'être bouillant ! Le FCSM bouclera ce premier mois de compétition par un déplacement au Mans, promu de National (le 30 août).

Guingamp fin septembre à Bonal, déplacement chez les promus en hiver

A noter également dans le calendrier des Sochaliens la venue de Guingamp, autre relégué de Ligue 1, à Bonal pour le 20 septembre, une semaine après l'accueil de Valenciennes.

Fin février et mi-mars 2020, le FCSM découvrira par ailleurs des destinations inédites avec les déplacements chez les promus Chambly (Oise) et Rodez (Aveyron), promus de National mais dont on ne sait toujours pas où ils joueront leurs matches à domicile. Sochaux terminera sa saison par un déplacement à Caen le 15 mai 2020.

Le FC Sochaux-Montbéliard sait donc ce qui l'attend sur le terrain, mais son avenir sportif reste suspendu à sa situation financière. La balle est désormais dans le camp des dirigeants du FCSM.