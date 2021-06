Ligue 2 : le calendrier du FCSM pour la saison 2021-2022, journée par journée

Alors que les joueurs du FC Sochaux Montbéliard ont repris l'entraînement, le calendrier de Ligue 2 a été dévoilé ce vendredi 25 juin par la Ligue de Football Professionnel (LFP). Et le moins que l'on puisse dire c'est que le FCSM va devoir être prêt d'entrée au vu de son programme estival plutôt costaud ! Les Jaune et Bleu, 7èmes la saison passée, débutent leur 8ème saison d'affilée dans l'antichambre de l'élite du football professionnel par un duel régional et un déplacement à Dijon ! Le DFCO, fraîchement relégué de Ligue 1, accueille l'équipe d'Omar Daf lors de la 1ère journée prévue le 24 juillet (mais qui pourrait être décalé par le diffuseur). Les deux formations doivent déjà se rencontrer en match de préparation le 2 juillet à Besançon.

L'été de Sochaux sera chaud !

Le club bourguignon affiche ses ambitions de remontée immédiate avec notamment l'arrivée de Mickaël Le Bihan, le goleador de l'AJA, auteur de 19 buts la saison passée, ou encore du latéral gauche de l'OM, Christopher Rocchia, prêté deux saisons à Sochaux. Après Dijon, le FCSM va se frotter à des présumés prétendants à la montée avec Le Havre, premier invité au stade Bonal et sa nouvelle pelouse hybride, le 31 juillet. Suivra pour les Jaune et Bleu un déplacement à Caen, maintenu in extremis la saison passée, mais à nouveau ambitieux avec l'arrivée sur le banc de Stéphane Moulin, l'ex-coach d'Angers. Pour clore le mois d'août, Sochaux recevra ensuite Dunkerque, ira à Amiens, autre prétendu gros bras du championnat, avant d'accueillir Grenoble le 28 août, des Isérois, barragistes lors du dernier exercice.

Auxerre fin septembre à Bonal, Nancy début avril

A noter sur les tablettes des supporteurs sochaliens, deux matches toujours plus symboliques que les autres : Auxerre et Nancy à Bonal. Pour l'AJA, ce sera le samedi 25 septembre, et pour l'ASNL, il faudra attendre le 9 avril 2022 (le match aller à Picot est programmé le 30 octobre). Le FCSM boucle sa phase aller à Bonal contre Valenciennes le mardi 21 décembre 2021 et termine la saison par la réception de Dijon le 14 mai 2022.

Le calendrier désormais dévoilé, les supporteurs du FCSM attendent désormais d'être fixés sur la campagne d'abonnements et sur le protocole sanitaire mis en place pour leur accueil au stade Bonal.

RETROUVEZ LE CALENDRIER COMPLET DE LA LIGUE 2 POUR LA SAISON 2021-2022