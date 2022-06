Ligue 2 : le calendrier du Pau FC pour la saison 2022/2023 en détail

C'est la première étape vers la saison 2022/2023 du Pau FC, l'annonce du calendrier des matchs. Les Béarnais attaqueront à l'extérieur, à Guingamp, puis Dijon sera la première équipe à se présenter au Hameau. Les réceptions de St-Étienne et Bordeaux sont prévues en septembre et en février prochain.

Fin du suspense pour le programme du Pau FC pour la saison 2022/2023. Le calendrier de Ligue 2 dévoilé ce vendredi midi permet d'y voir plus clair sur le menu des Béarnais. Comme attendu, en raison des travaux sur la pelouse du Nouste Camp, la saison va commencer à l'extérieur, à Guingamp le 30 juillet prochain. Retour ensuite à la maison, mais au Hameau donc pour affronter Dijon. On regarde ensuite les derniers matchs de la saison, qui suivant le parcours des footballeurs palois s'avéreront décisifs, ils verront les Jaune et Bleu recevoir Bastia, aller à Rodez et conclure à domicile face à Caen le 2 juin 2023.

Les chocs connus

Les réceptions de Bordeaux et St-Étienne seront les temps forts de la saison – à condition que Bordeaux soit autorisé à jouer en Ligue 2 –, elles sont programmées le 3 février 2023 pour le match face aux Girondins, le 2 septembre 2022 pour celui face aux Verts. Les matchs à l'extérieur sur la pelouse de ces deux équipes sont respectivement fixés au 12 novembre et au 25 février. Il y aura aussi de l'inédit au menu du Pau FC qui n'a jamais croisé la route du FC Metz, relégué de Ligue 1 la saison dernière, la réception des Grenats est prévu le 8 avril 2023, le déplacement en Moselle le 1er octobre prochain. Enfin, les oppositions face aux promus de National, Laval et Annecy sont prévus respectivement le 10 septembre et le 15 octobre pour les matchs aller, le 18 février et le 28 janvier pour les matchs retour.