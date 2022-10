Ligue 2 : le capitaine du Stade Lavallois, Jimmy Roye apporte son soutien au coach Olivier Frapolli

Après onze journées de championnat, le Stade Lavallois est 17e de Ligue 2. Les Tango n'ont remporté qu'un seul de leurs huit derniers matches. Une situation qui inquiète le capitaine lavallois, Jimmy Roye : "oui, la situation n'est pas normale. Aussi peu de victoire sur les derniers matches, c'est pas normal. C'est pas de notre niveau et c'est pas de la qualité du groupe par rapport à ce que vis au quotidien. Il ne faut pas non plus tout voir noir car il y a certains contenus qui sont bons. Mais oui, il faut s'alarmer un petit peu quand même. Cette équipe est trop irrégulière."

ⓘ Publicité

"C'est quelqu'un que j'aime beaucoup"

Avec de tels résultats, l'ambiance dans le vestiaire peut en pâtir. "Non" affirme le capitaine Tango qui apporte aussi son soutien à l'entraîneur, Olivier Frapolli : "le coach est en place et j'espère qu'il le restera le plus longtemps possible. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup personnellement et je pense que beaucoup de joueurs l'aiment bien. Le coach fait ses choix, c'est jamais facile de faire des choix. On sait très bien que dans le football, on le voit avec Lyon, c'est l'entraîneur qui va sauter si les résultats ne sont pas là. C'est le problème du football, on ne peut pas virer 25 joueurs mais on peut virer un entraîneur. Sauf que l'entraîneur, il fait le travail la semaine avec le staff et ils le font très très bien. C'est nous le samedi sur le terrain qui ne répondons pas présents."

Le Stade Lavallois accueille le Stade Malherbe de Caen ce samedi 15 octobre à La Basser.