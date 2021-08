Ligue 2 : le capitaine Gaétan Weissbeck prolongé jusqu'en 2024 au FCSM

Le capitaine sochalien Gaétan Weissbeck jouera au FC Sochaux-Montbéliard une saison de plus. L'Alsacien de 24 ans est le meilleur buteur et le meilleur passeur du Club sur la saison dernière.

Gaétan Weissbeck a prolongé son contrat en faveur du FC Sochaux-Montbéliard d'une saison. Le capitaine sochalien, meilleur buteur et meilleur passeur du Club la saison dernière, portera le jaune et le bleu jusqu'en 2024. Le milieu offensif a débuté fort la saison 2021/2022 avec deux buts et une passe décisive en quatre journées de championnat.

En 2020/2021, Gaétan Weissbeck est devenu le capitaine du FCSM et a connu un extraordinaire exercice en scorant 10 fois et offrant six passes décisives en Ligue 2 BKT. L'Alsacien de 24 ans a été logiquement sacré meilleur joueur sochalien.

Formé au RC Strasbourg, Gaétan Weissbeck, prêté à son club d'origine du FCSR Haguenau jusqu'à la fin de la saison 2018/2019, a intégré l’équipe première sochalienne en juin 2019. Il a effectué ses débuts professionnels en Ligue 2 le 26 juillet 2019 face au SM Caen, et disputé 24 matches pour deux buts et une passe décisive.

La réaction de Samuel Laurent

Dans un communiqué, le Directeur Général du FCSM, Samuel Laurent a réagit : "C’est une très bonne nouvelle pour le Club que d’ainsi prolonger l’un des cadres de son équipe, par ailleurs capitaine irréprochable. Cela montre la solidité de notre projet et notre capacité à répondre à des ambitions élevées. Nous souhaitons le meilleur à Gaétan et nous comptons sur ses performances au sein du collectif sochalien pour nous emmener le plus haut possible."