Alors que Reims et Nîmes ont validé leur montée en Ligue 1 la saison prochaine, quatre équipes sont encore en course pour les play-offs en cette 38e et dernière journée de Ligue 2. En bas de tableau, Nancy a un dernier effort à faire pour assurer son maintien.

Au programme de la 38e et dernière journée de Ligue 2 qui se déroule vendredi soir (20h45) : 10 matchs. Match de gala, sans enjeu, pour le haut du tableau : Reims et Nîmes sont assurés de jouer en Ligue 1 la saison prochaine. La course aux play-offs, en revanche, reste indécise avec cinq clubs encore en course.

La course aux play-offs

A l'issue de cette 38e journée, les clubs classés de la 3e à la 5e place du tableau seront concernés par les play-offs. Pour le play-off 1, le 4e recevra le 5e le 15 mai. Le vainqueur ira sur le terrain du 3e, le 18 mai. L'équipe qui remportera ce play-off 2 disputera un barrage en matches aller-retour contre le 18e de Ligue 1 (23 et 27 mai).

Les Corses de l'AC Ajaccio (3e), qui reçoivent Niort ce vendredi, sont assurés de disputer ces play-offs. Derrière, quatre équipes sont à la lutte pour les deux places restantes permettant de continuer à rêver d'élite : Brest, Le Havre, Lorient et Clermont.

Brest et Le Havre, qui occupent les places qualificatives (4e et 5e), sont en position de force. Ils affrontent des équipes qui n'ont plus rien à jouer : une victoire leur suffira, respectivement à Châteauroux (ventre mou) et contre Tours (déjà relégué).

Lorient et Clermont en embuscade

En embuscade se tiennent Lorient (6e) et Clermont (7e). Les Merlus de Mickaël Landreau avaient visé la remontée express, et rater le wagon des pré-barrages serait un camouflet. Ils se rendent à Quevilly (19e), virtuellement déjà relégué et qui voudra faire bonne figure pour son dernier match de Ligue 2. Clermont de son côté reçoit le Paris FC. Le club de la capitale (8e) ne pourrait accrocher les play-offs que dans le cas d'un improbable concours de circonstances.



Nancy lutte pour le maintien

L'ultime enjeu de cette 38e journée concerne la place de barragiste de fond de tableau, qui affrontera les 22 et 27 mai le 3e de National (Béziers ou Grenoble).

Cette 18e place est occupée par Bourg-en-Bresse, à deux longueurs de Nancy (17e), qui n'a besoin que d'un nul pour être sûr de se maintenir. Les deux équipes jouent ce vendredi à domicile, respectivement face à Sochaux et Orléans.

Le classement

