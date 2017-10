Ligue 2 : nouveau test ce samedi pour le Clermont Foot qui défie Le Havre

Battus par le leader rémois juste avant la trêve internationale, les Clermontois ont une nouvelle opportunité de se rapprocher du podium face à Normands, prétendants à la montée en Ligue 1.

Le Clermont Foot 63 passera devant son adversaire du jour en cas de succès ce samedi après-midi (14h55) contre Le Havre en match décalé de la 11e journée de Ligue 2. Si Reims (25 points) a creusé un petit écart sur ses poursuivants, ils sont nombreux dans un mouchoir de poche à briguer une place sur le podium. L'AC Ajaccio, Brest et le Paris FC chassent à quatre points, juste devant le HAC, 5e à cinq longueurs du leader. Les Clermontois justement ont été freinés chez les Champenois (1 à 0) il y a deux semaines. Une victoire face aux Havrais les remettraient dans la course aux prétendants.

Mieux qu'un maintien confortable ?

Avec un total de 17 points en 10 matches, le Clermont Foot est largement dans les clous pour un maintien confortable, mais la situation comptable actuelle incite les Auvergnats à regarder davantage vers le haut que dans le rétroviseur. L'entraineur Pascal Gastien: "Ça va être compliqué. Ils ont des arguments et un effectif pour jouer le haut de tableau. Dans un bon jour, cette équipe est capable de battre n'importe qui". L'état d'esprit et l'investissement de l'équipe seront donc primordiales, selon le technicien clermontois: "on aborde ce match en étant outsider. Il faut qu'on soit à notre meilleur niveau pour espérer gagner un match comme ça."

Fontaine et Perez suspendus

Côté effectif, Clermont sera privé de Fontaine et Perez, suspendus, tandis que Lopy (cuisse) et Guerbert (genou) sont forfaits. En revanche, Pascal Gastien pourra compter sur Paul Bernardoni (France espoirs) et "Fodé" Doré (République du Congo) revenus mardi de leur sélection respective.

Clermont Foot 63 - Le Havre, coup d'envoi à 14h55 au stade Gabriel-Montpied.

Le programme de la 11e journée de Ligue 2