Ligue 2 : le Clermont Foot ne lâche rien et ramène un bon point de Nancy

Menés deux fois au score par les Lorrains, les Clermontois ont trouvé les ressources pour égaliser par Laporte et Ajorque. La bande à Gastien, 6eme, s'accroche au peloton de tête

Le Clermont Foot restait sur un coup d'éclat face au Havre avant la trêve internationale. Le bon point ramené du stade Marcel-Picot ce vendredi soir confirme qu'il faudra sans doute compter sur les Auvergnats pour jouer une place dans la première moitié de tableau cette saison. Laquelle ? C'est une autre histoire....

Ajorque frappe encore

Mené au score dès la 26e minute par Nancy, le Clermont Foot n'a pas eu le temps de cogiter grâce à l'égalisation de Julien Laporte cinq minutes plus tard. Même scénario en seconde période, où l'ASNL parvient à reprendre l'avantage par Busin, qui ajuste le gardien international espoirs Bernardoni. Pas de quoi décourager Clermont qui revient à la marque 10 minutes plus tard grâce à une tête de l'inévitable Ajorque, parfaitement servi par Pérez. Ajorque signe son 6e but en championnat, dépassant déjà son total de la saison dernière. Les hommes de Pascal Gastien auraient même pu arracher la victoire dans les arrêts de jeu, mais Doré tout juste rentré n'a pas cadré sa frappe.

Le Clermont Foot 63 glisse à la 6e place de la Ligue 2, mais à seulement deux petits points du leader, le Stade de Reims, qui se déplace ce samedi à Lens (15h00) Le dernier match de cette 12ème journée offrira un bouillant derby d'Ajaccio lundi soir entre l'ACA et le Gazélec. L'ACA justement futur adversaire des Clermontois le samedi 28 octobre au stade Gabriel Montpied. Une place sur le podium sera encore en jeu...