Ligue 2 : le Clermont Foot à l'assaut de la forteresse ajacienne

Les Clermontois défient ce samedi au Montpied l'AC Ajaccio, auteur de cinq victoires consécutives en championnat et solidement accrochés à la 2e place avant cette 13e journée de Ligue 2.

Les Corses font bel et bien office d'épouvantails de la Ligue 2 depuis la mi-septembre. Après une défaite logique à Lorient (2 à 0), l'AC Ajaccio vient d'enchainer cinq succès d'affilée en inscrivant 15 buts contre un seul encaissé. Dernières victimes en date, les voisins du Gazélec. Deuxième meilleure attaque, deuxième meilleure défense, les Corses ont aussi fait le plein de confiance. A l'image de leur buteur, Yoane Wissa, auteur de sept réalisations. Une euphorie qui les propulse sur le strapontin de dauphin du Stade de Reims. Avec cinq longueurs d'avance sur le Clermont Foot. La bande à Gastien reste donc en embuscade et vient d'enchainer une victoire face au Havre (3-0) et un bon match nul à Nancy (2-2) en championnat.

#CF63ACA Samedi pour les 15 ans de l'@OrsiRibelli le Clermont Foot offrira les places aux supporters venus de Corse➡️https://t.co/qKx7niirpepic.twitter.com/qUicG3vxJi — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) October 24, 2017

Les coéquipiers de l'ancien Clermontois Cédric Avinel n'étaient pas spécialement programmés pour se retrouver aussi haut dans le classement, mais ils profitent du moment présent et espèrent le prolonger le plaisir ce samedi en terre auvergnate. Ils seront soutenus par plusieurs centaines supporters corses, dont les membres de la section de l’Orsi Ribelli, qui fête son 15e anniversaire. En guise de bougies, le président Claude Michy leur a offert l'entrée au stade Gabriel-Montpied. Les joueurs du Clermont Foot 63 apprécieront sûrement ce sens aigu de l'hospitalité présidentielle, mais ils ne comptent pas faire de cadeau aux hommes d'Olivier Pantaloni. Eux aussi se sont donnés le droit de regarder vers le haut. Le podium pourrait même se rapprocher sérieusement en cas de 7e succès clermontois ce samedi. Ce sera sans Martin Kavdanski, suspendu, et peut-être sans Julien Laporte, diminué par une douleur à la cuisse. L'ACA sera privé de Yann Boe Kane et de son capitaine Johan Cavalli, tous les deux suspendus.

Clermont Foot 63 - AC Ajaccio, coup d'envoi à 15 heures au stade Gabriel-Montpied. L'entrée est gratuite pour les moins de 15 ans.