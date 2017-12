Clermont-Ferrand, France

Le Clermont Foot 63 a vu rouge lundi dernier à Nîmes. Deux cartons rouges et trois buts encaissés, le déplacement au stade des Costières a laissé des traces. Expulsés dans le Gard, Julien Laporte et Manuel Perez sont suspendus, tout comme Fabien Centonze, qui a cumulé les cartons jaunes. Trois pièces majeures dont Pascal Gastien sera privé ce vendredi soir pour la venue de FC Sochaux-Montbéliard. Les Doubistes font figure de bêtes noires pour les Auvergnats, qui n'ont jamais réussi à les battre au stade Gabriel-Montpied depuis leur relégation en Ligue 2 en 2014 (deux matchs nuls et une défaite).

Une longue trêve des confiseurs

Deux points seulement séparent les deux formations au classement (les Sochaliens sont 10emes) et cette confrontation peut s'avérer décisive pour placer le curseur des ambitions des uns et des autres. Un succès au (Mont)pied du sapin permettrait au Clermont Foot de rester le peloton des prétendants. Sinon, il faudra rentrer dans le rang en attendant 2018. Éliminés des coupes nationales, les Clermontois seront en vacances ce soir. Une longue trêve des confiseurs, puisqu'ils ne reprendront la compétition que le 12 janvier prochain avec un déplacement à Tours.

Clermont Foot - FC Sochaux, coup d'envoi à 20 heures.

Le groupe clermontois

Gardiens : Bernardoni, Jeannin.

