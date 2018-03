Clermont-Ferrand, France

Clermont ne peut plus se cacher. Ça tombe bien, le club auvergnat assume son nouveau statut sans se mettre la pression. Il y a mêle un peu d'insouciance dans la période euphorique que traverse la bande à Gastien et c'est aussi ce qui fait la force de cette équipe. Limitée en effectif et en budget, mais généreuse en tout. Solide et collectif, le Clermont Foot engrange les points et la confiance. Le tout dans la bonne humeur.

Invaincus depuis trois mois

La dernier revers en championnat remonte au 15 décembre. Le FC Sochaux était venu s'imposer 2 à 0 dans le Puy-de-Dôme, juste avant la trêve des confiseurs. Depuis, Manu Perez et ses potes ont enchaîné neuf matchs sans trébucher. Cinq victoires et quatre matchs nuls plus tard, les voilà sur le podium de la Ligue 2. "Aujourd'hui, on force un peu le respect des autres équipes. On est solide, on a la 2e meilleure défense du championnat. Le Clermont Foot n'est plus vu comme l'avant-dernier budget de Ligue 2, mais comme une bonne équipe de Ligue 2", analyse Perez. Ils sont certes nombreux à prétendre aux barrages, mais le parcours clermontois ne fait plus rigoler personne. Le Stade de Reims, leader incontesté (11 points d'avance sur Nîmes), peut en témoigner. Lui qui est venu se casser les dents vendredi dernier au stade Gabriel-Montpied (2 à 1).

Ils ne sont plus que deux 😈

Le petit nouveau sur le podium @ClermontFoot (5V, 4N), et l'@AJA (5V, 3N) sont les deux seules équipes à être encore invincible en @DominosLigue2 en 2018 💪



📊➡ https://t.co/AJi4qzQiFIpic.twitter.com/eC2JfyYpig — Domino's Ligue 2 (@DominosLigue2) March 7, 2018

Cette année, il se passe quelque chose - Manu Perez

Certes, la capitale auvergnate ne vit pas au rythme des prestations de ses footballeurs, mais ils sont plus de 5.000 à avoir assister à la chute rémoise. La meilleure affluence de la saison. Et les prémices d'un engouement grandissant ? Pas facile de mobiliser les foules en terre d'ovalie, même lorsque l'institution ASM est mal en point en Top 14. De toute façon, il y a de la place pour les deux clubs. A condition de viser haut. Prochain révélateur "populaire" pour le Clermont Foot, dans huit jours à domicile contre Nancy.

A 2 jours de #HAC - @ClermontFoot, interview d'Amos Youga : "Nous devons être plus tueurs et montrer que nous voulons aller en Ligue1".

À voir ici 🎥 → https://t.co/pC1pzlFrPw#HACCF63pic.twitter.com/bB8TpuQdoP — HAC Football ⚽️ (@HAC_Foot) March 7, 2018

En attendant, Manu Perez et ses potes comptent poursuivre leur belle série au Havre : "le président nous avait fixé le Top 10 comme objectif, aujourd'hui ce n'est que du bonus. On a conscience que ce qu'on vit cette année sportivement et humainement, c'est vraiment exceptionnel. L'ambiance dans le groupe est géniale. Ça nous porte sur le terrain. Si on peut monter en Ligue 1, on ne va pas s'en priver"...

Le Havre - Clermont Foot, coup d'envoi à 20 heures au stade Océane