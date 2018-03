A huit journées de la fin du championnat, les Clermontois sont plus que jamais dans la course aux barrages d'accession. Le déplacement ce vendredi soir en Corse est un véritable tournant dans le sprint final, mais un faux-pas face à l'ACA ne serait pas rédhibitoire.

Rarement le championnat de Ligue 2 n'aura été aussi palpitant. La nouvelle formule de barrages d'accession ouvre davantage de possibilités aux ambitieux et ils sont encore nombreux à y prétendre. Le Stade Brestois, 9e, n'est qu'à cinq points de la dernière place de barragiste. Si Reims a déjà son ticket pour l'élite à huit journées du terme de la phase régulière, l'incertitude demeure sur les accessits. Nîmes a pris un peu d'avance pour une montée directe (quatre points d'avance sur l'AC Ajaccio), mais derrière c'est la foire d'empoigne (voir le classement ci-dessous).

Ligue 2 : le classement après 30 journées - @LFP

Il faudra que l'on sorte un gros match - Olivier Pantaloni

Et les confrontations directes risquent de peser très lourd. Ça tombe bien. Le Clermont Foot se frotte ce soir à l'ACA. Trois points séparent les deux formations. Une défaite sur l'Île de Beauté ne serait pas catastrophique, mais elle compliquerait sérieusement la tâche des Clermontois dans la course aux playoffs. La bande à Gastien sait à quoi s'attendre ce vendredi soir au stade François-Coty. D'abord à une ambiance chaude et hostile et surtout à un adversaire redoutable. Olivier Pantaloni a su mettre en place un jeu cohérent, ambitieux et plutôt efficace. C'est un des points communs avec son collègue d'en face Pascal Gastien. L'entraîneur ajaccien a conscience que le CF63 ne sera pas facile à manier. Au petit jeu des compliments de circonstances, personne ne bluffe, mais il est toujours opportun de flatter son concurrent pour mieux le punir après.

#ACACF63 Olivier Pantaloni : "Clermont est l’une des équipes les plus difficiles à jouer depuis la reprise, il faudra que l’on sorte un gros match!" https://t.co/1nNyE6i6ugpic.twitter.com/XACnhj9nTF — AC Ajaccio (@ACAjaccio) March 29, 2018

Lors du match aller disputé le 28 octobre dernier au stade Gabriel-Montpied, Auvergnats et Insulaires s'étaient quittés dans la confusion générale sur un score de parité (1 à 1). Clermont avait longtemps cru faire chuter l'ACA, alors dauphin de Reims, jusqu'à un penalty encaissé dans le temps additionnel (94') et assorti de l'expulsion de Fabien Centonze. Officiellement, la pilule a été digérée, mais il reste comme un arrière-goût d'amertume dans les bouches clermontoises... S'il n'a perdu qu'un seul de ses 11 derniers matches de championnat (2 à 1 au Havre, le 9 mars), le Clermont Foot ne s'est jamais imposé chez un des "gros" de la Ligue 2 cette saison. Ce serait le moment idéal.