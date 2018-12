Ligue 2 : le Clermont Foot d'attaque face à Béziers ?

Le Clermont Foot n'a plus perdu depuis le 5 octobre à Grenoble

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

Si la probable vente du club à une famille d'industriels suisses alimente les conversations des supporters et les bruits de couloir, les discussions de vestiaire sont elles exclusivement tournées vers cette 16e journée de Ligue 2. Après un solide match nul à l'AC Ajaccio, le Clermont Foot doit enchaîner et engranger ce vendredi soir contre l'AS Béziers. Le promu fait plutôt belle impression (12e) et se trouve parfaitement dans les clous sur la route du maintien (18 points pris en 15 matchs).

📢 @ClermontFoot 🆚 Avenir Sportif Béziers sur écran géant c'est au Club House à Sauclières ce vendredi 30 novembre dès 18h30 ! On vous attend ! 🔵🔴#TeamASB ⚽️ #CF63ASB 🏆 Domino's Ligue 2 pic.twitter.com/1VECpEnRLh — AS Béziers (@ASBeziersFoot) November 27, 2018

Une seule défaite en 12 matches de Ligue 2

C'est encore mieux pour Clermont qui nourrit pu que jamais l'espoir de viser haut. Avec 22 points au compteur, les Auvergnats ne sont "qu'à" cinq longueurs du Top 5, synonyme de barrages. Il faut dire qu'après un démarrage poussif (deux défaites et un nul lors des trois premières journées), la bande à Gastien s'est montrée plutôt solide et constante avec un seul revers enregistré sur les 12 dernières rencontres de Ligue 2. La dernière fois que les Clermontois ont fini bredouilles, c'était le 5 octobre à Grenoble (1-0). Sans compter la qualification il y a deux semaines à Gueugnon en Coupe de France.

Objectif efficacité

Si le secteur offensif est encore perfectible (9e attaque avec 18 buts marqués), la défense est devenue très hermétique (zéro but lors des trois derniers matchs de Ligue 2). Le Clermont Foot possède la 2e meilleure défense du championnat (11 buts encaissés) derrière le Paris FC (9). Monter le curseur offensif à la hauteur de la solidité de l'équipe, c'est l'équation que tente de résoudre le technicien Pascal Gastien.

Clermont Foot - AS Béziers, c'est aussi le match des "pauvres" de ce championnat. Avec les deux plus petits budgets de la Ligue 2 : 6 millions d'euros pour le club biterrois contre 6,6 millions d'euros pour le club du futur ex-président Claude Michy.