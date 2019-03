Clermont Foot : la course aux barrages passe par un exploit à Brest

Très performant en déplacement, le Clermont Foot vise une nouvelle victoire ce vendredi à Brest (30e journée) pour rester dans la course aux barrages d'accession. Lé défi est grand face aux dauphins du leader messin mais pas impossible.

Après un sérieux coup de moins bien en février, le Clermont Foot a repris des couleurs ce mois-ci en s'exportant efficacement. Le match nul à la maison face à Grenoble, a été compensé par des succès à Ajaccio et à Beauvais face au Red Star (0-4). Mais le peloton des ambitieux ne traîne pas en route et accrocher les playoffs ne va pas être de la tarte. Le déplacement à Brest ce vendredi ressemble fort à un gros tournant de la saison. Le coach brestois Jean-Marc Furlan se méfie du collectif clermontois particulièrement efficace à l'extérieur.

🎞 #SB29CF63 Retrouvez en conférence de presse le coach brestois avant la réception de Clermont ce vendredi à Francis-Le Blé à 20h. ⬇https://t.co/gZhwHJiCZ4 — Stade Brestois 29 (@SB29) March 28, 2019

Huit pour trois places ?

Dauphins du FC Metz (61 pts), les Bretons (55 pts) ont pris une option pour accompagner les Lorrains directement en Ligue 1. Derrière ce duo, c'est la foire d'empoigne. Huit équipes se tiennent en huit points et postulent a minima au Top 5 (Lorient, Paris FC, Lens, Troyes, Orléans, Clermont, Le Havre et Grenoble). L'équipe de Pascal Gastien a profité de la trêve internationale pour recharger les batteries et bien travailler à l'entame de l'emballage finale. Le technicien auvergnat partage la même détermination que son groupe avant de se rendre dans la rade.

Un mois d'avril déterminant

Un joli coup de tonnerre à Brest serait idéal pour aborder la dernière ligne droite en position de force. D'autant que le programme s'annonce costaud avec cinq matchs au mois d'avril face à des concurrents directs (Orléans et le Paris FC) et des formations en lutte pour le maintien (Béziers, Nancy et Châteauroux, pas encore à l'abri). En espérant que le serial buteur Florian Ayé (17 buts en championnat) continue d'affoler les défenses adverses.

Saison terminée pour N'Simba

Coté effectif, la grosse tuile de la semaine, c'est la blessure du défenseur congolais Vital N'Simba (désinsertion du quadriceps gauche mardi à l'entraînement). Il est out jusqu'à la fin de la saison. Les autres internationaux sont revenus en Auvergne dans la semaine. Le gardien de but Rémy Descamps (équipe de France Espoirs), le Malgache Faneva Andriatsima (battu 2 à à par le Sénégal) et le Guyanais Josué Albert (battu 4 à 1 au Canada).

Stade Brestois 29 - Clermont Foot 63, coup d'envoi à 20 heures ce vendredi soir au stade Francis-Le Blé.