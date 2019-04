Ligue 2 : le Clermont Foot veut mettre fin à sa mauvaise série à Béziers

Les Clermontois ne peuvent plus rien espérer de cette fin de saison, si ce n'est de retrouver le niveau de jeu qui a longtemps fait d'eux des prétendants aux barrages. L'AS Béziers, qui joue sa survie, n'aura pas besoin de motivation. Coup d'envoi ce mardi à 20 heures.

Florian Ayé (17 buts) n'a plus marqué depuis son triplé contre le Red Star le 15 mars

Clermont-Ferrand, France

En cette période de Pâques, il faudrait plus que des prières pour encore y croire. Il reste cinq matches à disputer, donc 15 points à prendre, et le Clermont Foot compte neuf longueurs de retard sur le Paris FC, dernier invité aux barrages avant cette 34e journée de Ligue 2. Mathématiquement, la messe n'est pas dite, mais une accession au Top 5 relève désormais du miracle.

Pascal Gastien et ses apôtres n'ont pas pris que deux points lors des quatre dernières journées. Un sérieux coup de frein qui a vu un paquet d'équipes s'échapper devant. Le dernier succès auvergnat remonte au 15 mars dernier (0-4, face au Red Star). Il a été suivi d'un bon match nul à Brest avant une fatale série noire. Les défaites à domicile contre Nancy (2-3) puis à Orléans (2-1) ont sonné le glas. Et la piètre prestation face au Gazélec Ajaccio (0-0) a excommunié les derniers croyants.

La saison dernière, le Clermont Foot avait terminé 6e à deux petits points de la zone de barrages. Ce sera quasi-impossible de faire aussi bien. De toute façon, les deniers L'objectif est donc désormais de finir le mieux possible ce championnat collectivement. Des cadres vont partir en juin prochain et une nouvelle ère s'ouvre avec l'arrivée d'un nouveau propriétaire, censé bâtir une équipe compétitive dès la saison prochaine. Les joueurs ont donc tout intérêt à ne pas lâcher et à montrer leur meilleur visage.

Miracle à Valenciennes

L'AS Béziers est très loin de ses préoccupations. Les Héraultais, avant-derniers, sont en pleine opération commando pour le maintien. Ils ne comptent que trois points de retard sur Sochaux et Nancy. L'appel à la mobilisation générale a été lancé pour inciter les plus ou moins fidèles à venir communier au stade de la Méditerranée. les Biterrois sont entrés dans la bible du football français vendredi dernier en s'imposant 6 buts à 5 à Valenciennes ! Jamais autant de buts n'avaient été marqués dans un match de Ligue 2 depuis l'instauration de la poule unique en 1993. Une victoire historique qui a conforté Béziers dans sa foi.

Le programme de la 34e journée de Domino's Ligue 2

Le Clermont Foot rejouera dès ce vendredi à l'occasion de la 35e journée et recevra le Paris FC au stade Gabriel-Montpied.