Ligue 2 : le Clermont Foot peut regarder vers le haut en battant Le Havre

Les Clermontois ont la possibilité de coller aux basques du Top 5 en cas de victoire ce vendredi face au Havre, concurrent direct dans la course aux barrages d'accession. Coup d'envoi à 20 heures au stade Gabriel-Montpied.

Clermont-Ferrand, France

Un match à enjeu dans la course aux barrages. Le Clermont Foot accueille Le Havre ce vendredi soir à l'occasion de la 18e journée de Ligue 2. Les Auvergnats pointent à la 7e place du classement quasiment à mi-championnat. Ils ne possèdent que deux points de retards sur leurs rivaux normands du soir. Inutile de vous préciser que ce match est important pour regarder uniquement vers le haut.

Le HAC par série

Les hommes de Pascal Gastien, au repos forcé le week-end dernier en raison du 8e tour de la Coupe de France, ont pu recharger les batteries et bien préparer la réception du HAC. Ils restent sur un match nul à Grenoble en championnat. Après un énorme trou d'air entamé à la mi-septembre et jalonné de huit matches sans victoire en Ligue 2, les Normands se sont remis dans le sens de la marche en enchaînant trois succès contre Guingamp, Rodez et Le Mans.

Adrian Grbic titulaire ?

La défense clermontoise qui devrait avoir du travail avec le très efficace Tino Kadewere, meilleur buteur de la Ligue 2 avec 15 réalisations. En revanche, le CF63 n'est pas encore certain de pouvoir compter sur son canonnier autrichien. Adrian Grbic, rentré au pays en raison d'un deuil familial et revenu seulement ce jeudi soir en Auvergne. Une décision sera prise ce vendredi matin. Autre absence offensive probable, celle de Julio Donisa touché au mollet mardi dernier à Grenoble. Jérôme Phojo (malade), Cédric Hountondji (clavicule) et Salis Abdul Samed (ménisque) complètent l'infirmerie clermontoise.