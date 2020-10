Ligue 2 : "un match piège" pour le Clermont Foot face à Chambly

Le Clermont Foot est en déplacement mais un peu l'impression de jouer à la maison, puisque le stade Pierre Brisson, est situé rue de Clermont... à Beauvais ! Chambly n'ayant pas d'enceinte homologuée, c'est chez le grand voisin oisien que les hommes de Bruno Luzy disputent leurs matchs de championnat. Initialement prévue le samedi, la rencontre a été reprogrammée à ce vendredi soir (19 heures). L'AS Beauvais devant disputer son 5e tour de la Coupe de France ce week-end à Pierre-Brisson.

Le FC Chambly Oise, actuellement 18e de la Ligue 2 avec cinq points, reste sur une courte défaite à Sochaux (3 à 2). Les Picards n'ont remporté qu'un seul match cette saison. C'était fin septembre à Châteauroux (2 à 1). Le Clermont Foot reste sur un succès probant au stade Gabriel-Montpied 3 à 0 face à Rodez. Une première à domicile cette saison.

Pascal Gastien, lors d'un entraînement du Clermont Foot © Radio France - Eric Le Bihan

En cas de victoire ce vendredi soir, les hommes de Pascal Gastien peuvent recoller au peloton des prétendants aux barrages, eux qui en ont été privés la saison dernière. "Ils ont joué les cinq premiers du classement. Je les ai vus joué, ils sont extrêmement compétitifs, ils sont au niveau... Ils ont recruté des attaquants internationaux des pays de l'Est. Ils ont une âme, ils sont solidaires et disciplinés. C'est une équipe qui est dangereuse. Si on n'est pas prêts à jouer un match de haut niveau, eux vont nous punir".

Jonathan Iglesias capitaine du Clermont Foot - © Clermont Foot 63

Le milieu de terrain et capitaine Jonathan Iglesias ne dit pas autre chose que son coach. Le voyage dans l'Oise n'est pas à prendre à la légère, sinon gare au retour de bâton. "C'est toujours compliqué de jouer cotre des équipes mal classées; ils ont besoin de points. A nous de mettre tout ce qu'il pour les battre... On a plutôt bien commencé la saison, on a fait des bons matchs, même si les résultats n'étaient pas toujours au bout. On a su alterner attaques placées et attaques rapides, dans l'état d'esprit, tout le monde est dedans. Comme on a fini la saison dernière, avec un collectif sur le terrain".

Côté effectif, les Béninois Hountondji et Dossou étaient opposés au Gabonais Allevinah en sélection. Les trois internationaux sont rentrés seulement lundi en Auvergne avec quelques petits bobos dans la soute à bagages. Ils n'ont pas pu s'entraîner normalement cette semaine. Johan Gastien lui est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. La bonne nouvelle, c'est le retour dans le groupe de Jordan Tell, blessé à un ischio-jambier début septembre en match amical contre Montpellier.