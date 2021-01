Football Ligue 2 : festival de Clermont ou carnaval de Dunkerque ?

L'occasion est belle ce samedi de s'asseoir à la table des grands de la Ligue 2 à l'entame de la phase retour du championnat. Invaincu depuis deux mois et demi (défaite 1 à 0 le 1er décembre à Niort), Le Clermont Foot reçoit l'USL Dunkerque à 19 heures ce samedi soir pour le compte de la 20e journée.

L'enjeu est grand mais le calcul est simple. Si les Clermontois, 4emes avec 34 points, battent les Nordistes, ils sont certains de grimper sur le podium, avec lequel ils flirtent depuis plusieurs semaines. Le Toulouse FC (36 points), dauphin de Troyes (38 pts), accueille son poursuivant immédiat, Grenoble (35 pts).

Clermont ? C'est du béton

L'équipe auvergnate possède tout simplement la meilleure défense du championnat (10 buts encaissés), et les Dunkerquois affichent la 19e et avant-dernière attaque (15 buts marqués). De là à dire que la bande à Gastien va faire un festival ou plutôt un carnaval contre Dunkerque, il y a un pas que l'humilité auvergnate interdit de franchir.

En attendant, il y en a un qui s'éclate, c'est Alidu Seidu. Le jeune défenseur ghanéen, 20 ans, vit un réveil de gosse aux pis des volcans. Formé à l'Académie Jean-Marc Guillou, Seidu est heureux pour lui et sa famille de jouer avec les professionnels. "Depuis que je suis arrivé à Clermont, je suis très content, le groupe vit bien. Ils m'ont mis à l'aise, on travaille, on rigole, et quand tu es bien dans ta tête, tu progresses. Ma famille est très contente. Quand j'étais petit, ils m'amenaient au terrain pour jouer. Aujourd'hui, je suis pro, ils me voient à la télé. C'est une fierté pour la famille. J'ai passé des étapes. D'abord à l'académie, je suis venu en France, à Clermont, il faut viser le plus haut possible..."

Les Clermontois feront un break avec le championnat en milieu de semaine prochaine. Ils disputeront le 8e tour de la Coupe de France dans une version inédite. Les clubs professionnels s'affrontant d'abord entre eux avant de retrouver les amateurs au stade des 16emes de finale. Les hommes de Pascal Gastien reçoivent Grenoble mercredi au stade Gabriel-Montpied. Coup d'envoi à 13h45 ! En cas de qualification, ils accueilleront l'AS Monaco en 32emes de finale.