Ligue 2 : le Clermont Foot a été "maladroit et inefficace" face à Ajaccio (0-2)

"On a été maladroits et inefficaces. Tout simplement". Le constat de Pascal Gastien, le coach du Clermont Foot, est lapidaire. Il sait que son équipe n'a pas été à la hauteur de son statut de prétendant à la Ligue 1, face à un AC Ajaccio en souffrance depuis le début de saison (19e avant le match, il est 18e aujourd'hui).

Si les Acéistes ont eu la première occasion, avec une frappe de Courtet détournée par Desmas (6e), c'est bien Clermont qui a eu les plus grosses occasions. Mais ni Dossou (22e), ni Allevinah (42e), ni Bayo, qui a touché la barre (74e), n'ont réussi à forcer le verrou corse, mis en place par Olivier Pantaloni. "Ce soir, cela n'a pas été exceptionnel sur le plan offensif. Je le concède mais on était venu avec ces idées-là. On avait établi un plan de jeu pour contrarier Clermont, en sachant qu'on allait devoir énormément courir. Un résultat passait par là".

Et de fait, Clermont a fini par se faire surprendre. Un homme en particulier a vécu une soirée cruelle : Vital N'Simba. Le latéral clermontois, qui n'a pas ménagé ses efforts tout au long de la rencontre, a concédé deux penaltys, transformés par Courtet (53e) et Nouri (90e), stoppant la série de deux défaites consécutives d'Ajaccio et de deux victoires consécutives de Clermont.

Prochain match pour le Clermont Foot samedi 31 octobre, sur la pelouse de Valenciennes. Le club est aujourd'hui 8e, mais reste tout de même à deux points du podium