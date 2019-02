Ligue 2 : le Clermont Foot à la relance face à Valenciennes

Clermont-Ferrand, France

Repartir sur une série après l'accroc sochalien. C'est l'objectif du Clermont Foot qui n'avait plus connu la défaite en championnat depuis le 4 décembre et une gifle encaissée au Paris FC (3 à 0). Les footballeurs auvergnats avaient enchaîné trois succès contre Troyes, Niort et Metz enrobés de deux nuls face à Lens et au Havre. La bande à Gastien aurait sans doute mérité de ramener un point de son déplacement dans le Doubs, mais elle n'a pas été assez efficace dans les deux surfaces.

Si ce petit coup derrière la tête ne remet pas en question le niveau de jeu affiché depuis plusieurs mois, il prend la forme d'une piqûre de rappel avec un message clair: il va falloir batailler jusqu'au bout pour décrocher un ticket de barragistes. Les deux premières places occupées par Metz, 49 points, et Brest (46), semblant hors de portée des Clermontois (36). Les Merlus de Lorient complètent le podium (40), devant le Paris FC (39) et le RC Lens (38).

Gagner tout de suite pour relancer la machine - Florent Ogier

Cette 24e journée de Ligue 2 est une belle opportunité de se relancer, puisque Valenciennes, 17e, bataille en bas du classement pour sauver sa peau en Ligue 2. Le défenseur central Florent Ogier, invité de l'émission "Les Décodeurs" de France Bleu Pays d'Auvergne, croit dur comme fer que les barrages sont accessibles : "on va s'accrocher, c'est tellement serré. Il y a un petit peloton qui se détaille, il faut rester dedans. Tout sera jouable jusqu'au bout. Ça passe par de la régularité et un parcours sans faute à la maison. Il faut gagner tout de suite Les ambitions du club sont de se maintenir, mais on vise évidemment beaucoup mieux, sans se mettre de pression et se prendre la tête."

Objectif barrages d'accession pour Florent Ogier, défenseur central du Clermont Foot Copier

Clermont Foot - Valenciennes FC, coup d'envoi à 20 heures ce vendredi soir au stade Gabriel-Montpied.