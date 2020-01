Ligue 2 : le Clermont Foot veut jouer dans la cour des grands à Lens

Clermont-Ferrand, France

Après un break forcé pour cause de 16emes de finale de Coupe de France, le Clermont Foot est de retour aux affaires ce samedi à l'occasion de la 21e journée de Ligue 2. La bande à Gastien se déplace dans la cocote-minute de Bollaert-Delelis pour y affronter le RC Lens (2e avec 41 points). Dauphins des Merlus lorientais (42 pts), les Sang et or visent plus que jamais la montée directe en Ligue 1, eux qui n'ont plus côtoyé l'élite depuis 2015.

On sait qu'on est capable de faire des résultats contre les grosses équipes - Pascal Gastien

Très à l'aise en déplacement (cinq victoires), les Clermontois vont devoir se lâcher dans le Pas-de-Calais pour conforter leur place dans la cour des prétendants aux barrages d'accession. Eux qui restent sur une victoire référence (3-2) face à Troyes, qui venait d'enchaîner quatre succès consécutifs. Une victoire collective façonnée à travers une performance individuelle XXL. Celle de l'Autrichien Adrian Grbic, auteur d'un triplé contre l'ESTAC (14 buts en 18 matchs de Ligue 2).

Le groupe clermontois

La pause imposée par la Coupe de France a été compensée par un match amical face à La Berrichonne de Châteauroux (1 à 1, but de... Grbic). Elle a aussi permis de lever quelques doutes et vider la colonne "absents". Johan Gastien (cuisse), Jonathan Iglesias (adducteurs), Vital N'Simba (cuisse) font partie du groupe. Tout comme Florent Ogier et Till Cissokho, de retour de suspension.