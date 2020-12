Ligue 2 : le Clermont Foot rate le coche à Niort

Fin de série pour le Clermont Foot battu par la plus petite ds marges à Niort après quatre matchs sans défaite. Les Auvergnats se sont rendus la tâche compliquée face aux Chamois après avoir encaissé l'ouverture du score dès la 22e minute, puis évolué en infériorité numérique peu avant la pause, suite à l'expulsion (sévère) de l'attaquant Jordan Tell. Clermont a eu les occasions de revenir au score mais a pêché dans la finition et aurait même pu encaisser un second but sur penalty, sans le bel arrêt du portier Arthur Desmas.

Des regrets et un un coup d'arrêt. "On a maîtrisé beaucoup de choses, on fait une erreur qui nous coûte cher sur ce but", analyse le technicien du CF63. "Nous avons été justes dans nos déplacements et nos passes mais il nous a manqué de la mobilité devant le but. On a également des grosses situations où on ne cadre pas".

Ce revers dans les Deux-Sèvres fait redescendre les hommes de Pascal Gastien dans le ventre mou du classement de la Ligue 2 à l'issue de cette 13e journée. Une belle occasion ratée de s'installer parmi les cadors de la Ligue 2. Mais ce n'est que partie remise. Réaction attendue dès samedi au stade Gabriel-Montpied face à Pau.