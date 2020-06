Ligue 2: le Clermont Foot a trouvé son nouveau gardien

Ce n'était plus vraiment un secret. Le nom d'Arthur Desmas circulait déjà depuis plusieurs jours, son transfert a été officialisé ce lundi par le Clermont Foot. Le club a eu la main heureuse ces dernières saisons avec des gardiens de haut niveau. Mais Paul Bernardoni, Rémy Descamps et Maxime Dupé avaient tous le même défaut: ils étaient prêtés par leur club (respectivement Bordeaux, Paris SG et Nantes). Le staff et les dirigeants clermontois voulaient un gardien présent dans la durée, ils ont donc trouvé leur bonheur avec Arthur Desmas.

Ce grand (1m96) gardien de 26 ans leur a notamment tapé dans l'oeil lors de la venue de Rodez en octobre dernier. Il avait multiplié les arrêts, permettant aux aveyronnais de s'imposer 1 à 0 au stade Montpied. Arthur Desmas disputait là sa première saison en Ligue 2, qu'il avait découvert rapidement (deux matches) auparavant lors de son passage à Niort, après avoir été formé à Brest. Sur le plan statistique, il est le deuxième gardien à avoir réalisé le plus d'arrêts cette saison en L2 (84 dont 7 au stade Montpied) deriière Jérôme Prior, le gardien de Valenciennes (96) et devant Maxime Dupé (71).

Arthur Desmas était en fin de contrat à Rodez, le Clermont Foot n'a donc pas a payer de transfert. Arthur Desmas espère lui franchir un palier, de passer de gardien en devenir à portier confirmé. "Je suis très fier de rejoindre le projet du Clermont Foot 63 et de m’inscrire sur la durée avec le club. C’est un club qui a un projet de jeu bien défini, et qui fait plaisir à voir. Mon objectif est de continuer à progresser avec le groupe et pourquoi pas viser la montée dans les prochaines années."

Le Clermont Foot a également profité de cette officialisation pour annoncer le départ de Maxime Dupé. Le gardien retourne (pour le moment) au FC Nantes. Et le club remercie son gardien pour cette remarquable saison, même si elle ne s'est pas terminée comme espéré.