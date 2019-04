Ligue 2 : le Clermont Foot abandonne ses dernières chances de disputer les barrages

Clermont-Ferrand, France

Cela devient une mauvaise habitude. Depuis la victoire face à Niort le 11 janvier pour la reprise du championnat de L2, le Clermont Foot n'arrive plus à s'imposer à domicile. En cinq rencontres, les clermontois se sont inclinés trois fois et ont concédé deux nuls. Impossible évidemment d'espérer jouer les premiers rôles dans ce championnat, même si dans le même temps les résultats à l'extérieur sont plutôt bons (trois victoires, un nul et deux défaites en déplacement depuis le début 2019).

La défaite de ce vendredi soir semble être la défaite de trop. Les clermontois avaient pourtant les moyens de battre une équipe nancéenne sans grand relief et à la bagarre pour le maintien. Mais ils ont trop gâché avant d'être punis en fin de match (21 tirs dont 10 cadrés).

A 8 points des barrages

Alassane Ndiaye avait pourtant bien lancé la soirée avec l'ouverture du score dès la 14eme minute. Mais Nancy a égalisé contre le cours du jeu. Un but partout à la mi-temps, rien n'était fait mais la seconde période n'a pas été aussi intéressante que la première et les offensives clermontoises pas assez tranchantes. Des clermontois piégés en fin de rencontre par deux buts de Marveaux. La belle réduction du score d'Andriatsima dans les arrêts de jeu arrivait trop tard pour renverser le cours du match.

94' C'est terminé. Clermont s'incline face à l'ASNL après une seconde période difficile #CF63ASNL (2-3) — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) April 5, 2019

Au classement, le Clermont Foot occupe toujours la 8eme place, comme avant la rencontre. Mais ce qui a changé, c'est l'écart qui sépare les clermontois de la 5eme place, la dernière permettant de disputer les barrages ; il y a désormais huit points de retard sur Troyes. Mathématiquement, tout reste possible mais rattraper un tel écart parait très improbable alors qu'il ne reste plus que sept journées à disputer. Et ce d'autant plus que l'équipe de Pascal Gastien semble un peu atteinte, physiquement et moralement.