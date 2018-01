Clermont-Ferrand, France

C'est la reprise ! Faute de coupe de France et de coupe de la Ligue, les Clermontois ont effectué une longue préparation jalonnée d'un match amical avant de reprendre la compétition ce vendredi soir à Tours. Un déplacement potentiellement idéal pour démarrer 2018 et surtout interrompre une série de trois défaites consécutives en championnat (face à Brest, Nîmes et Sochaux).

Tours déjà condamné ?

Résultat, la bande à Gastien a glissé à la 9eme place du classement à l'entame de cette 20eme journée, mais ne pointe qu'à cinq points seulement du podium (une 3eme place occupée par l'AC Ajaccio). Un léger dévissage qui n'est pas rédhibitoire en terme d'ambitions, mais qui obligent les Clermontois à aller chercher des points loin du Gabriel-Montpied. Ça tombe bien, les Tourangeaux bons derniers accusent 12 points de retard sur le barragiste (Bourg-en-Bresse), et sont quasiment condamnés à la relégation.

Tours FC / Clermont Foot 63, coup d'envoi ce vendredi à 20 heures.

Le groupe du Clermont Foot 63

Gardiens : Bernardoni, Jeannin.

