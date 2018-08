Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France

"On va jouer contre une très belle équipe". Pascal Gastien met en garde. L'entraineur du Clermont Foot poursuit, "Sochaux, c'est très costaud". Car le défi est de taille après un début de saison difficile, et toujours pas la moindre victoire au compteur.

La victoire va venir, et c'est le jeu qui nous permettra de l'obtenir... Pascal Gastien, entraineur du Clermont Foot

"On a montré des choses intéressantes contre Metz et le Havre, on est pas loin de ces équipes là" tente de positiver le coach des Clermontois qui lance également un appel aux supporters dont beaucoup sont rentrés de vacances. "Ce serait bien qu'il y ait un petit peu de monde pour nous encourager, on est un peu en difficulté en terme de points, donc on a besoin de notre public au stade pour nous pousser et décrocher notre première victoire".

Pour l'une des recrues clermontoises, Florent Ogier, ce match aura un parfum singulier. Il a en effet porté les couleurs du FC Sochaux ces deux dernières saisons. "C'est particulier parce que je ne connais plus grand monde là bas". Il faut dire que le club a connu ses derniers mois une crise identitaire entre actionnaires chinois, et dirigeants espagnols.

En tant que défenseur, on a pris certes beaucoup de buts, mais je suis plutôt rassuré... Florent Ogier, défenseur du Clermont Foot

"Le sportif était relativement épargné" poursuit Ogier qui dit "être bien intégré à Clermont" et se veut optimiste, "on sait qu'il ne faut pas trop se mettre de pression, la victoire va venir". Mais le plus tôt sera le mieux, car le Clermont Foot pointe après quatre journées à la 17e place du classement.