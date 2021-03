Ligue 2 : le Clermont Foot au complet pour affronter Nancy

Un peu plus de deux semaines après le déclenchement d'un cluster en son sein, le Clermont Foot reprend la compétition contre Nancy, ce samedi soir en Lorraine, pour la 30e journée de Ligue 2. Et il pourra compter sur un groupe au complet.

Alors bien sûr, se posera la question de la forme physique de ces 18 Clermontois, dont 15 ont été touchés par le coronavirus, et leur capacité à tenir une heure et demi sur le terrain. Mais le club peut se réjouir de compter sur un groupe totalement au complet, avec certainement des fourmis dans les jambes, au moment de reprendre sa course pour la montée en Ligue 1.

Finalement, seuls le coach Pascal Gastien et son adjoint Manolo Gas pourraient manquer à l'appel : les deux hommes souffraient des symptômes du covid-19 et étaient à l'isolement toute la semaine.

Le Clermont Foot aura besoin de toutes ses forces vives face à un Nancy en confiance : les Lorrains restent sur trois victoires de suite (et notamment celle de la semaine dernière contre Troyes, cinq à un), avec dix buts marqués pour deux encaissés. Il ne faudra donc pas faire d'erreurs derrière, et être efficace devant pour ramener quelque chose de l'Est de la France. Mais Florent Ogier, le capitaine, s'est voulu serein : "On sait ce qu'on sait faire, on n'a pas perdu ça en dix jours. Nancy est une équipe en forme, c'est une belle machine, et ce sera un bon test pour nous. A nous d'écrire notre match, de mettre notre jeu en place".

Florent Ogier, défenseur et capitaine clermontois, confiant avant le match de reprise contre Nancy Copier

La plupart des joueurs étant revenus à l'entraînement cette semaine, Clermont a pu travailler dans une quasi normalité pour préparer cette rencontre de reprise, même si rien ne remplace la compétition, dont les Auvergnats ont été privés ces deux dernières semaines. Ce match, couplé à la trêve internationale qui suit, permettra au Clermont Foot de se remettre pleinement en jambes et d'être en meilleure forme encore pour le match contre Niort, le 3 avril.

Clermont Foot-Nancy, coup d'envoi à 20h, au stade Marcel-Picot. Grâce à son avance acquise avant cet épisode de cluster et à la chute de Troyes, les Auvergnats sont toujours deuxièmes de Ligue 2. Nancy est lui 9e.