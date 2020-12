Ligue 2 : domination stérile du Clermont Foot au Havre

Frustrant. Les joueurs du Clermont Foot ont été globalement dominateurs en Normandie, mais ils ont manqué d'inspiration et d'efficacité. Résultat, un point et quelques regrets ramenés du Havre à l'occasion de ce match décalé de la 15e journée de Ligue 2. Deux statistiques illustrent la physionomie de la rencontre : une possession de balle de 69% en faveur de Clermont, mais aucun tir cadré. Il y avait largement la place de faire mieux, mais il faut se contenter de ce nouveau match sans défaite.

Le technicien clermontois Pascal Gastien n'est pas tout à fait satisfait de la prestation de son équipe : "On voulait imposer notre jeu, on est toujours content quand on a le ballon, on l'a eu mais on ne l'a pas très bien utilisé. On était dans l'esprit mais on a eu du mal à les déstabiliser, nous avons manqué de qualité dans les déplacements et enchaînements".

Le Clemront Foot va avoir une nouvelle occasion de se rapprocher du podium dès samedi avec la réception du Paris FC au stade Gabriel-Montpied (15 heures). Les Parisiens, 3emes, sont classés parmi les cadors de la Ligue 2 cette saison. Un test idéal pour savoir si les Auvergnats peuvent aussi prétendre en faire partie.