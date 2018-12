Ligue 2: le Clermont Foot bat Béziers 2 à 0 et se rapproche des barragistes

Clermont-Ferrand, France

Pascal Gastien avait longuement hésité avant ce match sur le choix de son gardien: laisser Mehdi Jeannin, impeccable dans son intérim, ou faire confiance à Rémy Descamps, de retour de blessure. L'entraîneur du Clermont Foot a aligné Descamps mais il aurait pu faire jouer son troisième gardien, Pierre Patron, pour lui donner un peu de temps de jeu en Ligue 2. Car le gardien clermontois n'a rien eu à faire au cours de cette partie à sens unique.

Il n'y avait pourtant pas un gros écart au classement avant ce match entre les deux équipes et surtout, Béziers s'est taillée la réputation d'une équipe très à l'aise à l'extérieur. Cela ne s'est pas vu ce vendredi soir, le Clermont Foot a largement dominé son adversaire. Les clermontois se sont créés de nombreuses occasions, Marillat, le gardien biterrois, a plusieurs fois sauvé son équipe, et profité également de la maladresse des attaquants clermontois.

Deux buts en bougies d'anniversaire

Heureusement, Mathias Pereira Lage a réussi à marquer les deux buts qui ont offert une victoire tranquille à son équipe, les deux fois sur un centre de Franck Honorat (38eme, 59eme). Le jeune clermontois, formé au club et tout récent international espoir portugais, s'est offert un doublé le jour de ses 22 ans. Pereira Lage, très surveillé par les clubs de Ligue 1, a inscrit ses 3eme et 4eme buts de la saison.

Avec cette victoire, le Clermont Foot passe de la 9eme à la 8eme place. Pas de bond au classement mais la bascule est faite et les clermontois se rapprochent des places de barragistes. Après 16 journées de Ligue 2, Clermont compte 25 points. Les deux premières places pour la montée sont encore assez loin (9 points), mais les places de barragistes sont à portée de victoire (deux points seulement). Et surtout, les clermontois sont sur une excellente dynamique puisque la dernière défaite a presque deux mois (le 5 octobre à Grenoble). Depuis, ils ont aligné une série de sept rencontres sans défaites (six en championnat plus un match de coupe de France). A confirmer dès mardi avec un déplacement au Paris FC, l'équipe classée juste devant.