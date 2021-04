Ligue 2 : Le Clermont Foot chasse le chamois niortais

Mine de rien, ce sera seulement le deuxième match du Clermont Foot depuis l'explosion du cluster de covid-19 au sein du club, il y a un mois jour pour jour, au lendemain de la victoire contre Guingamp (0-5). Les Auvergnats n'ont ensuite rejoué que le 20 mars, contre Nancy (défaite 0-1), avant une nouvelle coupure, cette fois liée à la trêve internationale. L'occasion pour les Clermontois de se refaire une santé physique, avant un sprint final de neuf matchs où chaque point comptera dans la course à la montée en Ligue 1.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Il faut qu'on prenne des points. Tous les points comptent, jusqu'à la fin de la saison. On doit rester concentrés. Contre Niort on devra être plus agressifs et tranchants devant le but", selon Pascal Gastien, le coach auvergnat. Niort a d'ailleurs des faux airs de Nancy : les Chamois ont battu Toulouse (0-1) à la surprise générale, comme les Lorrains avaient fait exploser Troyes (1-5). Et Niort a surtout battu le Clermont Foot au match aller, le 1er décembre (1-0). "Niort est capable de battre n'importe quelle équipe, y compris nous à domicile. On devra être méfiants", prévient Pascal Gastien. "Il faudra concrétiser nos occasions, c'est ce qui nous a manqué contre Nancy. On sait que sinon on s'expose à de mauvaises surprises", alerte Vital N'Simba.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Contre Niort, tout le monde sera là, il n'y a ni bobo ni covid. Les internationaux béninois Hountondji et Dossou sont arrivés jeudi soir par avion, après une situation rocambolesque en Sierra Leone. Mais ils devraient postuler. Pascal Gastien espère simplement qu'ils ne seront pas trop touchés, physiquement et mentalement.

Niort, ce sera un match spécial pour les Gastien. En 1988, c'est dans cette ville qu'est née Johan, milieu de terrain du club. Son père Pascal était alors joueur des Chamois, lui aussi au poste de milieu. Johan a ensuite été formé à Niort, avant d'y jouer cinq saisons, sous les ordres de son père.