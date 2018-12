Ligue 2 : le Clermont Foot d'attaque face à l'ESTAC ?

Clermont-Ferrand, France

Une perf' juste avant les fêtes ? Ce serait le scénario idéal, mais la tâche s'annonce coton dans l'Aube. Après une très longue série d'invincibilités, le Clermont Foot a marqué le pas en championnat lors de ces deux dernières sorties. Même si le contenu était aux antipodes. Après la claque (3 à 0) encaissée au Paris FC, les Auvergnats ont fait jeu égal et parfois mieux face au RC Lens (0 à 0) samedi dernier au stade Gabriel-Montpied. Installés sur le podium et prétendants à la montée, les "sang et or" n'étaient pas mécontents de repartir d'Auvergne avec un point dans leur soute à bagages.

Dans l'intervalle, les Clermontois se sont offerts une parenthèse sans embûche en Coupe de France en s'imposant chez les amateurs de Bobigny (2 à 0). Ce qui les fera reprendre la compétition dès le premier week-end de janvier en 32e de finale à Marignane-Gignac.

Clermont présente une belle qualité de jeu - Rui Almeida

Le coup de frein comptable subi en championnat se traduit par une 10e place au classement à trois points de leurs adversaires du soir. Relégué en fin de saison dernière, l'ESTAC Troyes (8e) nourrit l'ambition de remonter dans l'ascenseur dès le printemps prochain pour l'étage supérieur. Il faudra enchaîner une 4e victoire consécutive à domicile pour recoller au peloton de barragistes potentiels.

Objectivité ou brossage dans le sens du poil ? Toujours est-il que le coach de l'ESTAC, Rui Almeida, vante la qualité de jeu de son adversaire : "Clermont présente une belle qualité de jeu. Nous avons conscience de la complexité de ce match mais comme d'habitude, on se concentre sur nous et sur nos capacités. Le technicien portugais poursuit en resituanrt l'enjeu de cette 19e journée : "Ce match sera particulier parce qu'on veut enchaîner avec une quatrième victoire à domicile et bien terminer l'année, avec 32 points."

Le Clermont Foot claironne moins fort ses objectifs de fin de championnat, mais il peut encore faire partie des clubs ambitieux. A condition de redémarrer une série. En gardant sa solidité défensivement (exception faite de l'accident au Paris FC) et en étant plus beaucoup plus efficace devant. Le déplacement ce vendredi soir dans l'Aube aura valeur de test. Belle offrande ou cadeau empoisonné avant les fêtes ?