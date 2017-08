Ligue 2 : le Clermont Foot défie le FC Lorient de Mickaël Landreau

Invaincus après les trois premiers matchs de championnat, les Clermontois affichent une solidité rassurante. La venue des Merlus ce vendredi soir au stade Montpied sera un vrai test pour les Auvergnats qui n'ont toujours pas encaissé de but.

Les deux équipes partagent le même bilan comptable mais pas les mêmes ambitions. Avec cinq points engrangés en trois journées (une victoires, deux matchs nuls), le Clermont Foot et le FC Lorient ont plutôt bien démarré leur championnat. Une entame logique pour les Merlus qui rêvent de retrouver l'élite au plus vite après une humiliante défaite en match de barrage (aller-retour) face à Troyes la saison dernière.

Plus tueurs devant le but

Les dirigeants auvergnats, eux, n'ont pas cette exigence. Les hommes de Corinne Diacre ont dû batailler jusqu'au bout pour assurer leur maintien et les moyens financiers ne permettent pas raisonnablement de regarder à l'étage supérieur. Mais ça n'empêche pas d'avoir de l'ambition. Après avoir ramené un point lors de ses deux déplacements au Paris FC et à Valenciennes (0 à 0) et battu Tours dans l'intervalle à la maison (2 à 0), le bilan comptable est satisfaisant. Rassurée par la solidité de son équipe (zéro but encaissé), la coach clermontoise ne s'enflamme pas et attend des progrès de l'autre côté du terrain. "On est solides, c'est bien, mais il faut qu'on arrive à être plus tueurs et efficaces devant le but... Lorient a l'ambition de remonter au plus vite... On prend cette adversaire très au sérieux".

Landreau le novice

Corinne Diacre aura l'occasion de croiser sur le banc de touche une vieille connaissance du football français, puisque les Bretons sont désormais entrainés par un certain Mickaël Landreau. Devenu consultant télé (Canal) avant de se lancer dans la carrière d'entraineur, l'ancien gardien international détient le record du nombre de matchs joués en Ligue 1 (618). Pour réussir dans sa première mission de coach, Landreau peut s'appuyer sur un effectif solide et expérimenté. Fabien Lemoine ou encore Gaëtan Courtet ont rejoint Sylvain Marveaux et Jimmy Cabot à l'intersaison. Clermont Foot - FC Lorient, coup d'envoi à 20 heures ce vendredi au stade Gabriel Montpied.

