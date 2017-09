Ligue 2 : le Clermont Foot défie Reims samedi pour une place sur le podium

Le choc assez inattendu de la 10e journée de Ligue 2 oppose le leader rémois à des Clermontois en embuscade pour jouer les premiers rôles. Un exploit ce samedi (15 heures) en Champagne pourrait faire changer de statut aux hommes de Pascal Gastien.

17 points en 9 matches. Le bilan comptable est bon. Il pourrait devenir excellent si le Clermont Foot a la bonne idée d'aller faire trébucher le stade de Reims dans son antre d'Auguste-Delaune ce samedi à 15 heures, en match décalé de la 10eme journée de Ligue 2. Vainqueurs à Châteauroux (2 à 0), puis contre Lens (1 à 0) lundi dernier au stade Gabriel-Montpied, les Auvergnats tutoient la 3eme place occupée par l'AC Ajaccio grâce à une meilleure différence de buts. Des Corses qui reçoivent Bourg-en-Bresse ce vendredi soir.

On ne peut pas nous voir comme des favoris du championnat - Pascal Gastien

Le défi est grand pour les Clermontois puisqu'ils affrontent tout bonnement le leader du championnat. Un sommet sur lequel pas grand-monde n'aurait parié, alors qu'on vient d'atteindre le quart de la saison. Le coach auvergnat Pascal Gastien est conscient de la difficulté de la tâche à Reims. "On sait qu'on risque de passer des moments difficiles à Reims". Et de calmer tout de suite ceux qui seraient tenter de s'enflammer et de rêver plus haut. "Faut pas nous raconter d'histoire, on n'est pas prêts à rivaliser avec Reims, Lorient ou le Havre. L'appétit vient en mangeant, mais on ne peut pas nous voir des favoris du championnat"...

Le Stade de Reims restera quoi qu'il arrive en tête de la Ligue 2 samedi soir, puisque le FC Lorient (2eme à trois points) ne jouera que lundi soir au Havre pour l'autre affiche de cette 10eme journée. D'ici là, le Clermont Foot rêve de grimper au moins provisoirement sur le podium. Avec appétit, mais sans déboucher le Champagne...

