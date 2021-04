Ligue 2 : Le Clermont Foot doit confirmer contre Châteauroux

Pour le Clermont Foot, c'est le match idéal pour continuer à accumuler de la confiance. Le club auvergnat reste sur une victoire importante contre le Paris FC, grâce à un but de son meilleur buteur (qui est aussi celui de la Ligue 2), Mohamed Bayo. Les voyants de la sérénité sont donc au vert.

Châteauroux relégué, mais la saison n'est pas terminée

En face, Châteauroux, qui n'a gagné que quatre fois cette année, n'a pas pu éviter la relégation en National, malgré un rachat par des investisseurs saoudiens il y a un mois et demi. Avant d'affronter Grenoble (candidat pour la montée), Sochaux (candidat aux barrages) et Caen (qui lutte pour le maintien), le club berrichon, qui n'a plus rien à jouer et reste sur onze matchs sans victoire, passe pour le parfait sparring-partner. Et c'est pourquoi il faut s'en méfier : Châteauroux jouera libéré, pour faire bonne figure malgré la relégation.

Le pire moyen d'aborder ce match serait de le prendre à la légère. Car aucun match n'est facile dans cette Ligue 2 très serrée, y compris contre des équipes en difficulté : ainsi, Toulouse a obtenu un succès étriqué dans le Berry il y a dix jours (1-0), et Grenoble, qui menait pourtant 2-0 et était en supériorité numérique, a tout gâché pour concéder le match nul (2-2). Et chaque point gagné ou perdu compte, surtout, bien sûr, quand on joue la montée en Ligue 1 et qu'il reste peu de matchs.

Gérer la pression du sprint final

Troyes a battu Grenoble, samedi (3-1), prenant provisoirement huit points d'avance sur le Clermont Foot. Les Auvergnats, en cas de victoire contre Châteauroux, ont donc une occasion de reléguer Grenoble à cinq points, et d'aborder le déplacement en Isère, le 1er mai, avec bien plus de sérénité. La question sera de savoir si Clermont saura aborder cette pression favorablement, en étant efficace et sans se mettre en difficulté comme ce fut le cas sur les derniers matchs. Mais le coach Pascal Gastien s'est aussi voulu rassurant en conférence de presse hier, sur l'état d'esprit de son groupe, qui a écarté, peut-être définitivement, le Paris FC de sa route, grâce à sa victoire la semaine dernière à Charléty.

Et Jim Allevinah, qui, comme Johan Gastien, a connu la course à la montée, est resté confiant aussi. Si le Gabonais, auteur de dix buts et six passes décisives cette saison, et intenable lors des derniers matchs, reste sur le même niveau de performance, nul doute que Clermont saura jouer les premiers rôles.

A quatre journées de la fin, Clermont est deuxième, et il a une occasion historique de mettre la pression sur Toulouse, durement touché par le covid-19, et qui devra enchaîner les matchs en retard en fin de saison, avec forcément une problématique physique importante. Les signaux sont plutôt positifs pour les Clermontois, mais les dernières performances (deux victoires en six matchs malgré tout) et le calendrier à venir (Châteauroux, Grenoble, Sochaux, Caen) exigent concentration et sang-froid à leur maximum.

Malgré quelques bobos après l'intense match contre le Paris FC (Hountondji, Gastien, N'Simba, Zedadka, Bayo et Dossou ont pris pas mal de coups), Pascal Gastien, l'entraîneur, s'est voulu plutôt optimiste. "Il y en a qui ne se sont quasiment pas entraînés de la semaine. On va voir mais je pense que ça va rentrer dans l'ordre."