Ligue 2 : Le Clermont Foot doit confirmer son retour en forme contre Le Havre

Après trois contre-performances (Nancy, Niort, Pau), le Clermont Foot a renoué avec la victoire, mercredi, contre Amiens (3-0). Néanmoins, les Auvergnats ont cultivé un étrange paradoxe : malgré le score, large, et le fait qu'Amiens n'ait eu aucune occasion, Clermont n'a pas dégagé un sentiment de maîtrise sur tout le match. Le premier but est ainsi intervenu à la 7e minute, et le second... à la 70e ! Un souci d'efficacité qu'il faudra résoudre dès ce match contre Le Havre, afin d'emmagasiner le plein de confiance avant le match, mardi, contre le Paris FC (5e), candidat direct pour la montée. "Ce ne sera pas évident. Sur le papier, les Havrais sont de très bons joueurs, et nous, on enchaîne les matchs. Ce sera mieux d'arriver à Paris après une victoire contre Le Havre. A nous d'écrire le match, de continuer à avancer, de faire la série la plus longue possible", estime Florent Ogier, le défenseur clermontois.

Retrouver plus de maîtrise dans le jeu

Du reste, les joueurs et le staff savent qu'il faut corriger le tir pour ne pas avoir de mauvaises surprises en cette fin de saison. Contre Amiens, "l'état d'esprit a été meilleur", mais "il faut qu'on marque plus vite le deuxième but, pour tuer le match", selon le capitaine Jonathan Iglesias.

Retrouver la maîtrise et l'efficacité, tuer le match, vite se mettre à l'abri, afin de gérer les efforts, voilà le défi du Clermont Foot, engagé dans un marathon de quatre matchs en moins de deux semaines, dont un contre un concurrent direct, le Paris FC (mardi 20 avril). "Il faut qu'on prenne des points. Si on veut être ambitieux, il le faut", indique le coach Pascal Gastien, pour qui, "l'efficacité et la réussite feront la différence".

Le Havre, "une équipe solide"

Le tacticien auvergnat ne se pose d'ailleurs pas vraiment en favori avant d'aborder ce match contre Le Havre. Même si l'équipe portuaire est vieillissante (beaucoup de joueurs de plus de 25 ans, voire de plus de 30 ans) et vit une saison pénible (une victoire sur les sept derniers matchs), Pascal Gastien s'en méfie. "C'est une équipe qui a manqué de réussite, mais qui est solide et bien organisée".

A l'entraînement, on a donc insisté sur l'efficacité, mais aussi sur la technique. "Contre Amiens, tout n'a pas été parfait. Il faudra qu'on soit plus en maîtrise contre Le Havre", selon l'entraîneur, qui y voit aussi une explication physique. "Je le vois à l'entraînement, on n'est pas totalement revenus au niveau d'avant le covid, il y a des petits pépins. Mais ça va revenir, on est prêts à faire le reste des matchs".

Les blessures, le début d'un nouveau problème

Et justement, les problèmes physiques s'accumulent côté Clermont Foot. Avec d'abord la grave blessure de Yohann Magnin, qui s'est rompu le ligament croisé antérieur du genou droit. Il en a pour cinq à six mois : sa saison actuelle est donc déjà terminée, et il manquera le début de la suivante. Gageons que si la Ligue 1 est au bout, le milieu formé au club pourra se consoler un petit peu... "On sera là pour le soutenir, mais on sait qu'il est très fort mentalement et qu'il va revenir plus fort", a indiqué le capitaine Jonathan Iglesias.

Johan Gastien (entorse au genou), Akim Zedadka (problème au talon) et Josué Albert (blessé à la cheville) seront également absents pour le match contre Le Havre. Sans Gastien et Magnin, ses habituelles plaques tournantes, le Clermont Foot doit donc repenser quasiment tout son milieu. Les deux hommes devraient être remplacés par Rajot et Iglesias devant la défense, tandis que Jason Berthomier occuperait la pointe haute, derrière le trio d'attaque.

Clermont/Le Havre, match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays d'Auvergne, dès 14h pour le Football Club, et match dès 15h !