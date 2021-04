Ligue 2 : le Clermont Foot doit rattraper son retard contre Amiens

Jordan Tell et les Clermontois doivent gagner pour rester au contact du podium.

"Mentalement, on a été touchés après la défaite contre Pau". Johan Gastien, le milieu clermontois, n'a pas cherché à se cacher, en conférence de presse, lundi (lendemain de la défaite dans le Béarn). "C'est à nous de prouver que si on a été touchés, on peut réagir. Il ne faut plus réfléchir", avertit-il.

Discussion forte entre le coach et les joueurs

Très échaudé après le match de samedi, refusant de parler sous peine de s'énerver, Johan Gastien a été beaucoup plus disert et franc, lundi. "Le réveil a été très dur. Agacement, colère aussi, car on n'avait pas vécu ça depuis le début de saison, et cette période arrive au mauvais moment, mais il faut passer à autre chose". Il n'y a pas que le réveil dimanche qui a été dur. Pascal Gastien, le coach auvergnat, a eu une discussion un peu musclée avec ses joueurs. Il n'en dira pas le contenu bien sûr, mais ce qu'il en est ressorti, c'est que "maintenant, il faut faire. Pas seulement parler, il faut agir, et se remettre à gagner", selon le technicien.

"A Pau, on a bien fait les choses, bien abordé le match, mais on a perdu la tête au bout de 50 minutes. A un moment donné, on a mal géré, on s'est précipités pour marquer le deuxième but, et on en a pris deux derrière. Prendre un contre de 80 mètres à la 90e minute, ce n'est pas acceptable. On doit être beaucoup plus mature dans la tête." - Pascal Gastien, coach du Clermont Foot.

Pascal Gastien n'est pas coutumier de ce genre de causeries un peu musclées, mais c'est une piqûre de rappel qui fait du bien, selon son fils Johan. "Ca permet de remettre les choses au clair et avancer. Tout n'est pas à jeter, mais il y a peut-être des attitudes ou des choses qui doivent être corrigées, et c'est le bon moment pour le faire. J'espère juste que ce n'est pas trop tard pour le faire", estime le milieu de terrain, qui a joué une montée avec Brest il y a quatre ans. "Dans ces moments-là, faut se concentrer sur le football, et ne pas calculer. Et depuis le retour du covid, on a un peu plus de mal là-dessus : avant, jamais on ne se serait fait rejoindre par Pau en menant 1-0", estime-t-il.

"On parle beaucoup de nous avec la montée, c'est normal, peut-être que certains psychotent un peu, mais dans ce cas, la seule chose à faire c'est de se concentrer sur le jeu" - Pascal Gastien, coach du Clermont Foot

Un match en retard pour se remettre à niveau

Ce match contre l'Amiens SC revêt donc une importance multiple. D'abord, il va permettre au Clermont Foot de remettre à jour son calendrier. "Peut-être que ce match a pesé dans notre esprit. Cette rencontre aurait pu servir de joker, de bonus, et au final elle sera plus importante. On doit le gagner, pour savoir où on en est par rapport avec nos rivaux avec le même nombre de matchs joués", estime Pascal Gastien, qui ne trouve pas son équipe "en grosse difficulté dans le jeu", mais regrette qu'elle ne "soit pas efficace". Son fils Johan abonde. "Je sais qu'on va de nouveau gagner. Mais il faut que ça arrive tout de suite, car ce match on y pense depuis longtemps, et ça nous a joué des tours. Il faut continuer à jouer, à prendre du plaisir sur le terrain, ce qu'on a fait en première mais pas en deuxième mi-temps contre Pau".

"Il faut d'abord une prise de conscience individuelle, se remettre en question, et collectivement, faire les efforts les uns pour les autres. C'est ce qui nous a manqué à Pau" - Johan Gastien, milieu du Clermont Foot

Amiens, qui débarque au Montpied ce mercredi, a joué et battu Rodez dimanche, ce qui lui fait un jour de récupération de moins que Clermont. Et cerise sur le gâteau, les Picards ont été contaminés à grande échelle par le covid également. Elle sera donc moins en forme que Clermont, mais Gastien père et fils se méfient de cette équipe quand même. "Cette équipe est très solide défensivement, qui est efficace, qui joue les contres à fond, et qui a des joueurs de qualité", selon le père. "C'est une équipe très dure à bouger défensivement. Elle n'a rien à espérer, mais elle jouera le coup à fond", selon le fils.

Pour ce match, le latéral droit Akim Zedadka sera suspendu. Pascal Gastien déplore quelques pépins chez certains joueurs aussi : son fils Johan, mais aussi Allevinah, N'Simba et Berthomier. Ils sont donc incertains pour ce match.

